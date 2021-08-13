Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi (9)

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SEL MAĞDURU ÇOCUĞU MAK TİMİ KURTARDI

Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, aramakurtarma çalışmalarında, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı Muharebe Arama ve Kurtarma (MAK) timi de görev aldı. MAK timi, sel nedeniyle binada mahsur kalan çocuğu kurtardı.DHA-Genel Türkiye-Kastamonu

2021-08-13 18:01:12



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