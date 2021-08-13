En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sel suları deredeki balıkları karaya vurdu. Suların çekilmesi ile birlikte balıklar, su birikintilerinde kaldı.

İki gün önce sel sularının vurduğu Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaralara sarılmaya devam ediyor. Sel sularının çekilmesiyle birlikte arama çalışmaları hızlandırılırken, ortaya çıkan araçlar, balçık ve kalaslarla dolan iş yeri ve evler ise dehşete düşürüyor. Dereden akan suyun yükselmesiyle birlikte şehir merkezindeki sokaklara giren balıklar ise sel sularının çekilmesi ile mahsur kaldı.

Su birikintileri içinde can veren balıkları görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.