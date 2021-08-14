Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 32'ye yükseldi (14)

VALİLİKTEN '250300 CESET TOPLANDI' İDDİALARINA YALANLAMA
Kastamonu Valiliği, sel felaketinin yaşandığı bölgede, '250300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği' yönünde çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Maalesef bugün bazı şahıslarca, 250300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği şeklinde, gerçek dışı açıklamalarda bulunulmuştur. İlimizde şu ana kadar hayatını kaybeden 32 vatandaşımız bulunmaktadır. Sel felaketi ile mücadelemizi zaafa uğratmaya dönük, bu açıklamayı kınıyoruz."KASTAMONU, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kastamonu KASTAMONU, (DHA)
2021-08-14 01:33:21
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