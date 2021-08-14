Öldü zannedilmişti, felaketi böyle anlattı Sel felaketinde annesinden ayrı kalan miniğe, Bakan Soylu'dan şefkat eli

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde, evinde 3 çocuğu ile mahsur kalan Elif Yüksel, sele kapılarak öldü zannedildi. Annesinden ayrı kalan Yüksel'in 1 yaşındaki bebeği Osman'ı ekiplerle birlikte kurtaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da üşümesin diye üzerindeki monta sardı. 'Kıyamet kopuyor sandım' diyen anne ise o dehşet anlarını anlattı.

Kastamonu’da çarşamba günü etkili olan şiddetli yağış, Bozkurt, Azdavay, Pınarbaşı, Küre, İnebolu, Cide ve Abana ilçelerinde sele sebep oldu. Selin etkisiyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı, çok sayıda araç ise sele kapıldı. 34 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde, 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesi büyük yıkıma uğradı. Sel bölgelerinde arama ve kurtarma ekipleri ile güvenlik güçlerinin canla başla mücadelesi sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.