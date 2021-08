Arama kurtarma ekiplerinden ‘balık’ hassasiyeti Balık deyip geçmediler, her canlıya şefkat gösteriliyor

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sel sularıyla gelen balığı arama kurtarma ekipleri fark etti. Ekipler, pis ve çamurlu suda nefes alamayan balığı bulunduğu yerden alıp, yıkadıktan sonra temiz suyun içerisine bıraktı.

Kastamonu’da 11 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Bozkurt, Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde hayatı adeta felç etti. Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri sular altında kaldı. En büyük hasarın yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde selde hayatlarını kaybedenlerin aranmasına devam edilirken, bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kastamonu’da en çok selden etkilenen Bozkurt ilçesine İstanbul Ümraniye Belediyesi’nden gelen arama kurtarma ekipleri, selin yaşandığı bölgede tarama faaliyetleri yürütürken can çekişen bir balığı gördü. Ekipler, bir apartmanın giriş katına dolan sel suyu içerisinde can çekişen balığı görmezden gelmedi. Balığı bulunduğu yerden çıkaran Ümraniye Belediyesi ekipleri, çamurla kaplanan balığı temiz su ile yıkadı. Daha sonra balığı temiz bir bidon içerisine doldurdukları suya bırakarak muhafaza altına aldı.

Ekiplerin, çamurlu suda can çekişen balığı görmezden gelmemeleri çevreden takdir topladı.

