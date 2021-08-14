Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 34'e yükseldi (2)



MEHMETÇİKTEN TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Kastamonu'da, selin vurduğu Bozkurt ilçesindeki ara sokaklarda bulunan çok sayıda iş yeri, hasar gördü. Yaklaşık 2 metre yüksekliğe ulaşan sel suları nedeniyle dükkanların içi çamur yığını ile doldu. Bozkurt Belediyesi ekipleri ile askerler, sokaklarda temizlik çalışması yaptı. Mehmetçik, cadde boyunca iş yerlerindeki balçığın temizlenmesi çalışmalarına destek verdi. Aramakurtarma köpekleri de bölgedeki arama çalışmalarında kullanıldı.

KAYBOLAN KIZINI VE 2 TORUNUNU ARIYOR

Bozkurt'ta yıkılan Ölçer Apartmanı'nın enkazında aramakurtarma çalışmaları da devam ediyor. Binada yakınları bulunanlar ise çalışmaları yakından takip ediyor. İlçe sakinlerinden Mustafa Şengül, yıkılan binada kızı Emine Genç (33) ile torunları Alihan (3) ve Yusuf Eymen´in kaybolduğunu söyledi. Daha önce böyle felaketle karşılaşmadıklarını belirten Şengül, "Yaşım 59, böyle bir felaket görmedim. Yıkılan binada kızım ve 2 torunum var. 4 gündür kendilerinden haber yok. Damadım da çalışmaları takip ediyor. Benim burada 3 tane canım var" dedi.

Şengül, yıkılan binayla yanındaki sağlam binanın aynı müteahhit tarafından yapıldığını belirterek, "8 katlı binanın böyle mi olması lazım? Hiçbir malzeme yok" diye konuştu.

OTOMOBİLİN İÇİNDE METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Öte yandan Bozkurt'taki sel anına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli Uğur Odacı, Ezine Çayı'nın taşmasıyla otomobiline bindiği sırada sele kapıldı. Odacı, aracıyla selde sürüklenmesini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüde Odacı'nın "Arabanın içinde mahsur kalmış durumdayım. Bütün Bozkurt gidiyor. Marketlerin girişini geçti su, neredeyse 2 kat yükseklikteyiz. Arabalar sürüklenmeye devam ediyor. Meydana gidiyoruz. Allah yardımcımız oldu. Arabalar hep bu durumda. İnşallah arabanın camları kırılmaz ve su girmez içeri" dediği duyuldu.

Uğur Odacı'nın, otomobiliyle metrelerce sürüklendikten sonra sele kapılan ve ara sokakta sıkışan diğer araçlara çarparak durduğu, su seviyesi yükseldiği için de aracın camını açıp, apartmanın balkonuna çıkarak kurtulduğu öğrenildi. Mustafa TURAPOĞLUNursima ÖZONUR/ KASTAMONU, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Mustafa TURAPOĞLU

2021-08-14 11:50:53



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