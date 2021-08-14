Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 34'e yükseldi (3)

O APARTMANDA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMASI
Kastamonu Bozkurt'ta sel nedeniyle yıkılan 8 katlı Ölçer Apartmanı'nda iş makineleri ile enkaz kaldırma çalışması başlatıldı. Ezine Çayı kıyısında toplanan ve yakınlarının kayıp olduğunu söyleyenler de çalışmaları izledi. Bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ilçedeki enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarını inceleyerek, görevlilerden bilgi aldı.
HALATLA KURTULUŞ KAMERADA
Öte yandan selin meydana geldiği ilk gün bina bahçesinde mahsur kalan gencin halatla kurtarıldığı anlardan görüntü ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, gencin balkondan kendisine sarkıtılan halatı tutarak, kurtulduğu görüldü.DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Mustafa TURAPOĞLU
2021-08-14 13:26:57
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