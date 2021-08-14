Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından sel bölgesine takviye ekip

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, sel felaketinin yaşandığı Sinop, Bartın ve Kastamonu'ya takviye ekipler ile desteğini sürdürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, sel felaketinin yaşandığı Sinop, Bartın ve Kastamonu'ya yeni araçlar göndererek desteğini sürdürüyor. Ankara'dan yola çıkan takviye araçlar, sel felaketinin yaşandığı bölgelere giderek aramakurtarma çalışmalarına destek sağlayacak.

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