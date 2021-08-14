Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 36'ya yükseldi (5)

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ENGELLİ KADINI MAK TİMİ KURTARDI

Selin vurduğu Bozkurt ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı´nın Muharebe Arama ve Kurtarma (MAK) timi, ilçe merkezinde oturduğu binanın ikinci katında mahsur kalan görme engelli kadını kurtardı. Selin getirdiği çamur ve molozlar nedeniyle girişi kapanan binadaki kadın, MAK timi tarafından halat yardımıyla pencereden indirilerek tahliye edildi.

Nursima ÖZONUR/KASTAMONU, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Nursima ÖZONUR

2021-08-14 15:21:06



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