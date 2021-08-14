Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 43'e yükseldi (6)

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CAN KAYBI 43 OLDU

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kastamonu'da sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının, 43'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 43, Sinop'ta 7 ve Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" denildi.

DHA-Genel Türkiye-Kastamonu

2021-08-14 17:30:03



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