Bakan Murat Kurum: “454 selden etkilenen binamız var” Enerji Bakanı Fatih Dönmez: “Bozkurt’ta sokak lambalarımız yanıyor. Temizlik yapılan binalarımız var. Tedbirden elektrik vermiyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Murat Kurum: “454 selden etkilenen binamız var” Enerji Bakanı Fatih Dönmez: “Bozkurt’ta sokak lambalarımız yanıyor. Temizlik yapılan binalarımız var. Tedbirden elektrik vermiyoruz”

İHA

Bakan Murat Kurum: “454 selden etkilenen binamız var” Enerji Bakanı Fatih Dönmez: “Bozkurt’ta sokak lambalarımız yanıyor. Temizlik yapılan binalarımız var. Tedbirden elektrik vermiyoruz”

– Kastamonu, Sinop ve Bartın’da meydana gelen sel felaketinin 4. gününde bakanlar Murat Kurum ile Fatih Dönmez, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 454 binanın hasar gördüğünü ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 yıl içinde TOKİ’nin yeni binalar yapacağını söyledi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez ise, Bozkurt’ta elektriğin tedbiren verilmediğini ifade etti.

Kastamonu, Sinop ve Bartın’da meydana gelen sel felaketinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yerinde takip eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile, Enerji Bakanı Fatih Dönmez basın mensuplarına son durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşanan felaketin ardından hemen bölgeye geldiklerini ifade eden Bakan Kurum, “Son 19 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, nerede bir sel olduysa, afet olduysa biz hep oradaydık ve vatandaşlarımız ile birlik beraberlik ruhu içinde hareket ettik. Kimseyi ayrıştırmadık. Gittiğimiz her yerde kimseden; ‘Nerede bu devlet dediğini duymadık.’ Bir an önce yaralarımızı sarmanın, ihtiyaçları gidermenin, yapılacak işleri yapmanın içerisinde olduk. Depremlerde konutlarımız bitti teslim ettik. 15 gün önce yangın afeti yaşadık. ‘Bir ay içinde konutlarımızı, ahırları yapacağız’ dedik. Yaklaşık, hasar gören yapıların yarısının ihalesini yaptık. Bir ay bile olmadan başlıyor olacağız. Söz verdiğimiz gibi bir ay içinde yapıları yapacağız. Kastamonu, Sinop, Bartın’da da aynısını yapacağız. Hızlı hareket etmek zorundayız. Bir hafta sonra esnafımızın yapısal yaralarını saracak adımlar, bu cephelerin takılması ile başlayacak. Tüm afet bölgelerinde 454 tane selden etkilenen ağır hasarlı ve yıkık binamız var. Afet sebebiyle evleri yıkılan hasar gören vatandaşlarımız için TOKİ başkanlığımız bir ay içinde çalışmalara başlayacak, 1 yıl içinde yapımlarını gerçekleştiriyor olacağız. Ayancık’a su vermeye başladık. Bozkurt en çok etkilenen ilçemiz. 4 mahallemize su verdik, bir mahalleye yarından itibaren su vermeye başlayacağız. İnşallah yeni Bozkurt’u inşa edecek adımları hep birlikte atacağız” dedi.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez ise, “Devletimiz ilk andan itibaren hemen olay yerine intikal etti. Enerji Bakanlığı olarak, tesislerimiz atmosfere açık koşullarda olan tesislerimiz. Bu kadar yağış ve fırtınaya dayanması mümkün değil. Bir çok direğimiz yıkıldı, trafo merkezimizi sel aldı. Yağışlar diner dinmez süratle olaylara müdahale edildi. Bozkurt’ta sokak lambalarımız yanıyor. Temizlik yapılan binalarımız var. Tedbiren elektrik vermiyoruz. Temizlik biter bitmez o bölgedeki mahallelerimize elektriği vereceğiz. Sadece kırsal alanda yer alan köylerde bazı problemlerimiz devam ediyor. 38 bin hanemizin elektriği kesikti, şu anda 9 binin altında. Karadan ulaşamadığımız yerlere, Türkiye tarihinde, belki dünya tarihinde ilk, havadan jeneratör götürerek, köyünde olan vatandaşlara o hizmeti sunduk. Mobil jeneratör devrede” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DSİ Genel Müdürü, gazeteciler ile HES alanını helikopterle inceledi DSİ Genel Müdürü, Bozkurt'taki HES iddiaları hakkında: "Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil" Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde yer alan HES alanı havadan görüntülendi
YEREL HABERLER DSİ Genel Müdürü, gazeteciler ile HES alanını ...
Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 43'e yükseldi (6)
YEREL HABERLER Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 43'e yükseldi ...
BBP Genel Başkanı Destici: “Afetten sonra devletimiz tüm kurumları ile burada" Mustafa Destici Bozkurt’ta incelemelerde bulundu “Her hadise gördüğümüz gibi, biz onların adına utanıyoruz, onlar utanmıyorlar. Orman yangınlarında, pandemide nasıl fırsatçılar ortaya çıktıysa burada da fırsatçıların ortaya çıktığını görüyoruz” “Burada müteahhit anlamında bir sorun olduğu görünüyor, dere yatağında 10 katlı bina olur mu? El insaf. Bu yerlere izin verenlerin hesap vermesi lazım” “Afetten sonra devletimiz tüm kurumları ile burada, vatandaşlar memnun ama öncesi ile ilgili bu imarı kim yapmışsa bence bunların da hesabı sorulmalı”
YEREL HABERLER BBP Genel Başkanı Destici: “Afetten sonra devletimiz ...
Esgin: “Devlet, millet el ele yaraları saracağız”
YEREL HABERLER Esgin: “Devlet, millet el ele yaraları saracağız”
Selin vurduğu kentlerde tahliye çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Selin vurduğu kentlerde tahliye çalışmaları sürüyor
Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 36'ya yükseldi / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 36'ya yükseldi ...
Selde helikopter ile kurtarılan vatandaşlar dehşet anlarını anlattı Kimi tepelere, kimi çatılara kaçıp kurtulmayı bekledi
YEREL HABERLER Selde helikopter ile kurtarılan vatandaşlar dehşet ...
Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 36'ya yükseldi (5)
YEREL HABERLER Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 36'ya yükseldi ...
Bozkurt'un köylerine mini sahra hastaneleri kuruluyor
YEREL HABERLER Bozkurt'un köylerine mini sahra hastaneleri kuruluyor
Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 36'ya yükseldi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 36'ya ...
Bu mutlu aileden geriye sadece 3 yaşındaki küçük kız kaldı Sele kapılan 3 yaşındaki kızı kurtarmak isterken kendisi sele kapıldı Sele kapılan bankacının cenazesi, kayalıklarda bulundu
YEREL HABERLER Bu mutlu aileden geriye sadece 3 yaşındaki küçük kız ...
Selin vurduğu Bozkurt’ta enkazından altından 1 çanta dolusu ziynet eşyası çıktı Enkaz altından ziynet eşyaları çıkartılıyor
YEREL HABERLER Selin vurduğu Bozkurt’ta enkazından altından 1 çanta ...
Selin vurduğu ilçeyi komandolar temizliyor Sokak sokak gezip, metrelerce yükseklikteki çamur ve enkaz yığınlarını kaldırıyorlar
YEREL HABERLER Selin vurduğu ilçeyi komandolar temizliyor Sokak ...
Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 36'ya yükseldi (4)
YEREL HABERLER Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 36'ya yükseldi ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından sel bölgesine takviye ekip
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından sel bölgesine ...
Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 34'e yükseldi (3)
YEREL HABERLER Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 34'e yükseldi ...
Sel bölgesinde deniz iki renk Çamur akan Karadeniz iki renge büründü
YEREL HABERLER Sel bölgesinde deniz iki renk Çamur akan Karadeniz ...
Death toll in flood disaster in Kastamonu increased to 34
YEREL HABERLER Death toll in flood disaster in Kastamonu increased ...
Felaket yüzlerce aracı çamura gömdü Bozkurt ilçesinde yaşanan tahribat böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Felaket yüzlerce aracı çamura gömdü Bozkurt ilçesinde ...
Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 34'e yükseldi (2)
YEREL HABERLER Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 34'e yükseldi ...
Selin etkili olduğu Kastamonu’da sahile vuran odunları vatandaşlar topluyor Kışlık odun ihtiyaçlarını sahile vuran odundan karşılıyorlar
YEREL HABERLER Selin etkili olduğu Kastamonu’da sahile vuran ...
Arama kurtarma ekiplerinden ‘balık’ hassasiyeti Balık deyip geçmediler, her canlıya şefkat gösteriliyor
YEREL HABERLER Arama kurtarma ekiplerinden ‘balık’ hassasiyeti Balık ...
Baba, sele kapılınca çocuklarına ‘Kelime-i Şehadet’ getirin diye seslendi Selden kurtarmak istediği kızını sel sularına kaptıran babanın, çaresizce kızını arayışı sürüyor Ailesini selden traktörle kaçırmak isterken 13 yaşındaki kızını sulara kaptırdı
YEREL HABERLER Baba, sele kapılınca çocuklarına ‘Kelime-i Şehadet’ ...
Öldü zannedilmişti, felaketi böyle anlattı Sel felaketinde annesinden ayrı kalan miniğe, Bakan Soylu'dan şefkat eli
YEREL HABERLER Öldü zannedilmişti, felaketi böyle anlattı Sel ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.