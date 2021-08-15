MSB’nin köprü tankları Bozkurt’a ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB), Bozkurt’a yolladığı kaydırmalı köprü tanklarının kurulumuna başlandı.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaralar sarılmaya devam ediliyor. İlçede iki mahalle arasında bulunan köprülerin sel sularının etkisiyle yıkılmasının ardından köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için, Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildi.

Bu sabah itibarı ile Bozkurt’a ulaşan MSB’ye ait yatay köprüler kurulmaya başlandı. Ekiplerin iki mahalle arasına ulaşımı sağlamak için kurmaya başladığı yatay köprülerin bugün içinde kurulumunun bitirilmesi planlanıyor.

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