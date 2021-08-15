Türkiye’de ilk kez askeri helikopterle jeneratör nakledildi Elektrikleri kesik olan köylere askeri helikopterle jeneratör nakledildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’de ilk kez askeri helikopterle jeneratör nakledildi Elektrikleri kesik olan köylere askeri helikopterle jeneratör nakledildi

İHA

Türkiye’de ilk kez askeri helikopterle jeneratör nakledildi Elektrikleri kesik olan köylere askeri helikopterle jeneratör nakledildi

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’da elektrikleri kesik olan köylere Türkiye’de ilk kez askeri helikopterle jeneratör nakil edildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, twitter hesabından yaptığı paylaşımında, sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle ulaşılamayan Sakızcılar ve Kestane Sökü köylerine Türkiye’de ilk defa havadan jeneratör naklederek elektrik verdiklerini kaydetti.
Bakan Dönmez, “Zorlukları hep birlikte el ele aşacağız” dedi.
Öte yandan, paylaşılan fotoğraflarda askeri helikopterle jeneratör nakil edildiği sırada bir vatandaşın ellerini semaya açarak dua etmesi gözlerden kaçmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu'daki sel felaketinde kayıplar aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı (2)
YEREL HABERLER Kastamonu'daki sel felaketinde kayıplar aranıyor; 1 ...
MSB’nin köprü tankları Bozkurt’a ulaştı
YEREL HABERLER MSB’nin köprü tankları Bozkurt’a ulaştı
Evde mahsur kaldı, helikopterin görmesi için çatıdan Türk bayrağı salladı Sel felaketinden kurtulanlar o anlarını anlattı "Su dağ gibi geldi, kaçamayan boğuldu" "Merdivenlerden yüzerek aşağıya geldik"
YEREL HABERLER Evde mahsur kaldı, helikopterin görmesi için çatıdan ...
Kastamonu'daki sel felaketinde 62 kayıp aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı
YEREL HABERLER Kastamonu'daki sel felaketinde 62 kayıp aranıyor; 1 ...
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu’dan bilgi aldı
YEREL HABERLER CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu’dan bilgi ...
Selde mahsur kalan kedi 3 gün sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Selde mahsur kalan kedi 3 gün sonra kurtarıldı
Bozkurt’ta ulaşımın kesildiği mahalleye su ve gıda böyle ulaştırıldı
YEREL HABERLER Bozkurt’ta ulaşımın kesildiği mahalleye su ve gıda ...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Kastamonu'da 62, yaklaşık 14-15’te Sinop’ta kayıp ihbarı var” “Kastamonu’da 48, Sinop’ta 9, Bartın’da da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti” “Yarın itibari ile kampanyamızı başlatacağız. Şu ana kadar, 47 milyon 600 bin lira yardım yapıldı”
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Kastamonu'da 62, ...
Bakan Murat Kurum: “454 selden etkilenen binamız var” Enerji Bakanı Fatih Dönmez: “Bozkurt’ta sokak lambalarımız yanıyor. Temizlik yapılan binalarımız var. Tedbirden elektrik vermiyoruz”
YEREL HABERLER Bakan Murat Kurum: “454 selden etkilenen binamız ...
DSİ Genel Müdürü, gazeteciler ile HES alanını helikopterle inceledi DSİ Genel Müdürü, Bozkurt'taki HES iddiaları hakkında: "Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil" Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde yer alan HES alanı havadan görüntülendi
YEREL HABERLER DSİ Genel Müdürü, gazeteciler ile HES alanını ...
Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 43'e yükseldi (6)
YEREL HABERLER Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 43'e yükseldi ...
BBP Genel Başkanı Destici: “Afetten sonra devletimiz tüm kurumları ile burada" Mustafa Destici Bozkurt’ta incelemelerde bulundu “Her hadise gördüğümüz gibi, biz onların adına utanıyoruz, onlar utanmıyorlar. Orman yangınlarında, pandemide nasıl fırsatçılar ortaya çıktıysa burada da fırsatçıların ortaya çıktığını görüyoruz” “Burada müteahhit anlamında bir sorun olduğu görünüyor, dere yatağında 10 katlı bina olur mu? El insaf. Bu yerlere izin verenlerin hesap vermesi lazım” “Afetten sonra devletimiz tüm kurumları ile burada, vatandaşlar memnun ama öncesi ile ilgili bu imarı kim yapmışsa bence bunların da hesabı sorulmalı”
YEREL HABERLER BBP Genel Başkanı Destici: “Afetten sonra devletimiz ...
Esgin: “Devlet, millet el ele yaraları saracağız”
YEREL HABERLER Esgin: “Devlet, millet el ele yaraları saracağız”
Selin vurduğu kentlerde tahliye çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Selin vurduğu kentlerde tahliye çalışmaları sürüyor
Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 36'ya yükseldi / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 36'ya yükseldi ...
Selde helikopter ile kurtarılan vatandaşlar dehşet anlarını anlattı Kimi tepelere, kimi çatılara kaçıp kurtulmayı bekledi
YEREL HABERLER Selde helikopter ile kurtarılan vatandaşlar dehşet ...
Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 36'ya yükseldi (5)
YEREL HABERLER Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 36'ya yükseldi ...
Bozkurt'un köylerine mini sahra hastaneleri kuruluyor
YEREL HABERLER Bozkurt'un köylerine mini sahra hastaneleri kuruluyor
Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 36'ya yükseldi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 36'ya ...
Bu mutlu aileden geriye sadece 3 yaşındaki küçük kız kaldı Sele kapılan 3 yaşındaki kızı kurtarmak isterken kendisi sele kapıldı Sele kapılan bankacının cenazesi, kayalıklarda bulundu
YEREL HABERLER Bu mutlu aileden geriye sadece 3 yaşındaki küçük kız ...
Selin vurduğu Bozkurt’ta enkazından altından 1 çanta dolusu ziynet eşyası çıktı Enkaz altından ziynet eşyaları çıkartılıyor
YEREL HABERLER Selin vurduğu Bozkurt’ta enkazından altından 1 çanta ...
Selin vurduğu ilçeyi komandolar temizliyor Sokak sokak gezip, metrelerce yükseklikteki çamur ve enkaz yığınlarını kaldırıyorlar
YEREL HABERLER Selin vurduğu ilçeyi komandolar temizliyor Sokak ...
Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 36'ya yükseldi (4)
YEREL HABERLER Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 36'ya yükseldi ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından sel bölgesine takviye ekip
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından sel bölgesine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.