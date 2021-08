CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bozkurt’ta incelemelerde bulundu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Bozkurt Belediye Başkanlığına elimizden gelen her türlü yardımı yaptığımız bir talepleri olduğunda da bu taleplerini süratle karşılayacağız”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, “Bozkurt Belediye Başkanlığına elimizden gelen her türlü yardımı yaptığımız bir talepleri olduğunda da bu taleplerini süratle karşılayacağımızı, belediye başkanlarımızın burada olduğunu ve özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı son girdiğimiz sokağı tamamı ile teslim aldı” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile incelemelerde bulunan Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan da bilgi aldı. Afet bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sel felaketinin en büyük tahribatı açtığı Bozkurt’tayız. İçişleri Bakanı ile görüştük kendisi de bazı bilgiler verdi. Kendilerine ihbar olarak gelen kayıplar var. Son rakam konusunda biz zamanı geldiğinde veriler elimize ulaştığında kamuoyunu bilgilendiriyoruz diye söylediler. Belediye Başkanı ile de görüştük. Bozkurt Belediye Başkanlığına elimizden gelen her türlü yardımı yaptığımız bir talepleri olduğunda da bu taleplerini süratle karşılayacağımızı, Belediye Başkanlarımızın burada olduğunu ve özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı son girdiğimiz sokağı tamamı ile teslim aldı. Orayı bir şekilde kullanılabilir hale getireceğini söyledi Ekrem Bey. Değerli arkadaşlar felaketten sonra önlem almak hepimizin görevi. Önemli olan felaketin geleceğini bilerek önlem almaktır. 2019 yılında bu bölge için taşkın sel raporu hazırlanmış. 2019’da bu bölgede ciddi taşkının geleceğinin bilindiği halde ciddi bir önlem alınmaması devletin iyi yönetilmediği anlamına gelir. Ben Belediye Başkanına da ilettim dere yatağında yapılaşmaya izin vermemek lazım. Dere kenarına yapılaşmaya izin verirseniz, az önce ifade ettiler 8 katlı bir bina çökmüş, onu yanında bir yurt binası var o çökmüş, onun yanında bir bina daha var onlar hasar görmüş. Bu selin geldiği belli, bu yağmurun geldiği belli. Yüz yıllardır bütün Karadeniz bunu yaşıyor. Peki nasıl olurda bu gerçekler bilindiği halde dere kenarlarına yapılaşma izni verilir? Bu çok acı bir şey bundan ders çıkarmalıyız” ifadelerini kullandı.

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ile konuşan Kılıçdaroğlu, “Çok büyük bir acı yaşadınız. Umarım kısa süre içerisinde yaralar sarılır. Beldenin belediye başkanı olarak bizim üstümüze düşen bir görev varsa, ben ve arkadaşlarım emrinize amadeyiz. Gün dayanışma günüdür bu çerçevede hareket ediyoruz. Tabi teknik raporlar çıkartılması lazım. Aydınlatılması lazım var mı? Yok mu? Bunu benim söylemem zaten mümkün değil. Ben sadece burada hayatını kaybeden ailelere baş sağlığı dilemek, size de geçmiş olsun demek için buradayım. Siz bir beldeyi temsil ediyorsunuz. Burada a partisi, b partisi olabilir hiç önemli değil. Önemli olan insandır, insanın hayatıdır. Bir yerde bir felaket meydana geldiyse hep beraber o felaketin yaralarını gidermek ve dayanışma kültürünü büyütmemiz gerekiyor. Spekülasyonlar hemen hemen bu tür afetlerin olduğu her yerde olur. Her yerde bu şekilde dillendirilir. Canı yanan insan vardır. Ama bu tür afetlerde hep beraber atlatacağız” dedi.

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, “Yüzyılın felaketi diyebiliriz. Devletimizin bütün gücü burada. Türkiye’nin her yerinden, bütün belediyelerimizden yardım alıyoruz. Cansiperane herkes çalışıyor ilk günden itibaren. İnşallah bu yaralarımızı saracağız. Ama tabi can kaybımız var. Allahtan rahmet diliyoruz. Bir konu var ama 400 metreküp yağış miktarı aldı. Sizlerin aracılığı ile bu spekülasyonu bertaraf etmek için söylüyorum. Bir baraj patlaması iddiası var. HES’in halısaha büyüklüğünde bir suyun ağzını boruya vermek için tuttuğu 3 yada 4 metre bir duvar var. Oda göçmemiş. Bunun çok daha üstünden geliyor bu. 45 kilometrelik bir mesafeden bütün derelerin birleşmesi ile gelen bir debi. Şehrin içerisindeki köprüyü en son terk eden benim. Müthiş bir sel felaketiydi. Bu noktada aracılığı ile kamuoyuna duyurursak iyi olur. Dün gittiler gördüler bugünde gidebilirler” diye konuştu.

