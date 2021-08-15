Kastamonu'daki sel felaketinde kayıplar aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı (3)

KAYIP NİŞANLISINI ARIYOR
Bozkurt'taki sel felaketinde Sınarcık Caddesi'nde bulunan markette çalışan Gizem Özgün (27) kayboldu. Gizem'in kaybolduğu markette arama çalışması başlatıldı. 2 gündür devam eden çalışma kapsamında marketten yaklaşık 200 ton su tahliye edildi. Marketin bodrumundaki suların tahliyesi ise devam ediyor. Yapılan çalışmalarda Gizem henüz bulunamadı. Arama çalışmalarını Gizem Özgün'ün 1 ay önce nişanlandığı Şahin Aygen de takip ediyor. İki gündür bölgedeki çalışmalara destek olan Aygen, sel sırasında markette bulunan bir kişinin kendi imkanları ile kurtulduğunu ancak nişanlısının kaybolduğunu söyledi.
Mustafa TURAPOĞLU/KASTAMONU, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Mustafa TURAPOĞLU
2021-08-15 13:54:48
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