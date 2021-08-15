Savaş alanı değil; Bozkurt Her binada hasar, her sokakta selin izleri

– Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine meydana gelen sel felaketinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Her sokakta ise felaketin izleri görülüyor.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi, tarihinin en büyük sel felaketini yaşadı. Suların zaman zaman üçüncü kata kadar ulaştığı sel suları, Bozkurt’u savaş alanına çevirdi. Otomobilleri ters çeviren sular, köprüleri yıkıp geçti. Evlerin birçoğunda hasar meydana gelirken, enkaz kaldırma çalışmaları halen devam ediyor. Yıkılan köprünün yeniden ayağa kaldırılması ekiplerin öncelikleri arasında.

Yıkılan binada ise enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Binada oturan ve enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için AFAD, JAK ve diğer kurtarma ekipleri 5 gündür çalışıyor. İlçenin son hali ise havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde sel felaketinin boyutu gözler önüne seriliyor.

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