Hem kızlarını ve torunlarını, hem de 6 kişilik aileyi selden kurtardı Su dolu binadan kızını kurtaran baba: "Asfalttan yürür gibi gittim"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hem kızlarını ve torunlarını, hem de 6 kişilik aileyi selden kurtardı Su dolu binadan kızını kurtaran baba: "Asfalttan yürür gibi gittim"

İHA

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinden, farklı mahallelerde bulunan iki kızını, iki torununu ve 6 kişilik bir aileyi kurtaran Salim Topçu, "Ben de nasıl gittiğimi bilmiyorum. Sanki asfalttan yürür gibi gittim" dedi.

Hem kızlarını ve torunlarını, hem de 6 kişilik aileyi selden kurtardı Su dolu binadan kızını kurtaran baba: "Asfalttan yürür gibi gittim"

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinden, farklı mahallelerde bulunan iki kızını, iki torununu ve 6 kişilik bir aileyi kurtaran Salim Topçu, "Ben de nasıl gittiğimi bilmiyorum. Sanki asfalttan yürür gibi gittim" dedi.
Kastamonu'da çarşamba günü etkili olan şiddetli yağış, Bozkurt, Azdavay, Pınarbaşı, Küre, İnebolu, Cide ve Abana ilçelerinde sele sebep oldu. Selin etkisiyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı, çok sayıda araç ise sele kapıldı. Sel bölgelerinde arama ve kurtarma ekipleri ile güvenlik güçlerinin canla başla mücadelesi sürüyor.
Bozkurt ilçesinde yaşayan Salim Topçu da (55) sel felaketini, kardeşinin telefonla aramasıyla öğrendi. Hemen kamyonuna binerek dışarıya çıkan Topçu, farklı mahallelerde bulunan iki kızını ve torunlarını selden kurtardı. 6 kişilik bir ailenin de mahsur kaldığını gören Topçu, onları da evden çıkararak, güvenli bölgeye götürdü.

"Amcam sele kapıldı"
Selin, çarşamba günü öğleden sonra meydana geldiğini söyleyen Topçu, "Yemek yedim, evde dinleniyordum. Telefon geldi. Kardeşim aradı, ‘ağabey köyden çık, büyük sel geliyormuş amcamı sel almış’ dedi. Ben de çok panik oldum. Evden çıktım kamyona bindim. O sırada markette çalışan kızım aklıma geldi. ‘Kızım aracı güvenli yere al, büyük sel geliyormuş. Kızım orayı terk edin’ dedim. Bozkurt’un girişine çıktım. Kızım da oraya geldi. Onunla 200 metre falan gittik. Kamyonu park ettim. Kızıma da ‘markette kimse var mıydı?’ dedim. ‘Gizem benimle gelmedi’ dedi. Kızım telefonla aradı fakat Gizem’e ulaşamadık" dedi.

"Asfaltta yürür gibi gittim"
Selin birden bastırdığını anlatan Topçu, şu ifadeleri kullandı:
"Diğer kızım Sibel, 2 çocuğu ile birlikte evindeydi. O evinde olduğu için güvendim. Gizem’e de ulaşamadık, çarşı içine de giremedik. Sibel’i de aradım ama ulaşamadım sonra telefon çekti ve kızım bana, ‘baba su bastı gidiyoruz’ dedi. Elif’e de, ‘kızım, ablanı kurtarmaya gidiyorum’ dedim. Sibel’in yaşadığı mahalleye geldim. Halat buldum belime bağlayıp yüzerek geçecektim. O sırada yeğenim geldi. Yeğenim operatör. O sırada belediyenin kepçesi vardı, anahtarı da üstündeydi. Yeğenim kepçeyi çalıştırdı yolları açtı ama su dev kepçenin yarısına kadar geldi. Yeğenim beni kepçeyle kızımın yaşadığı binanın önüne kadar götürdü. Belimde de ip bağlıydı. Balkonun kenarına kadar geldim. Kızıma da balkon kapısını açtı. Asfaltta yürür gibi gittim."

"Çocuklarımı kurtardım ama Gizem kızımızı kurtaramadık"
Kızının korku dolu anlar yaşadığını ifade eden Salim Topçu, "Kızımın balkonunun kapısına geldiğimde ayağım boşa çıktı ben de kızımın elini tuttum ama aşağıya sarktım. Kızım da korkuyla, ‘baba gidiyoruz’ dedi. ‘Korkma kızım’ dedim ve balkon kenarından içeriye girdim. Kapıyı kırdım, kızımı ve torunlarımı en üst katta yaşayan arkadaşımın kızının evine çıkardım. Daha sonra 1. katta yaşayan 6 kişilik ailenin mahsur kaldığını gördüm. Çelik kapıyı kırıp onları da evden çıkardım ve üst katta yaşayan komşuya götürdüm. Komşu evinde sabahladık. Ekipler geldi, buradan çıktık. Gece kabus yaşadık. Sevinemedim. Çocuklarımı kurtardım ama Gizem kızımızı kurtaramadık" diye konuştu.
Su çekildikten sonra evden çıktıklarını söyleyen Topçu, "Bu anlatılmaz, yaşanır. Benim Sibel’in evine gidiş şeklini görenler olmuş. ‘Ağabey, nasıl gittin?’ diyorlar. Ben de nasıl gittiğimi bilmiyorum. Sanki asfalttan gider gibi gittim. Rabbim nasip etti" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Selde mahsur kalan hayvanları helikopter yardımı ile kurtarıldı
YEREL HABERLER Selde mahsur kalan hayvanları helikopter yardımı ile ...
Belediye başkanının sözleri selin boyutunu ortaya koydu Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu: "Çok sayıda kayıp ihbarı var. Evlerin altında kimlerin kaldığı belli değil" "Üst katlara kaçabilen kurtulmuş, kaçamayanlar su altında kalmışlar"
YEREL HABERLER Belediye başkanının sözleri selin boyutunu ortaya ...
Savaş alanı değil; Bozkurt Her binada hasar, her sokakta selin izleri
YEREL HABERLER Savaş alanı değil; Bozkurt Her binada hasar, her ...
Kastamonu'daki sel felaketinde kayıplar aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı (3)
YEREL HABERLER Kastamonu'daki sel felaketinde kayıplar aranıyor; 1 ...
Kılıçdaroğlu: Önemli olan felaketin geleceğini bilerek önlem almaktır
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Önemli olan felaketin geleceğini ...
Selin vurduğu ilde bir köy virüsten karantinaya alındı
YEREL HABERLER Selin vurduğu ilde bir köy virüsten karantinaya ...
Sel bölgesine malzeme götürürken şarampole yuvarlanan kamyon alev aldı
YEREL HABERLER Sel bölgesine malzeme götürürken şarampole yuvarlanan ...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bozkurt’ta incelemelerde bulundu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Bozkurt Belediye Başkanlığına elimizden gelen her türlü yardımı yaptığımız bir talepleri olduğunda da bu taleplerini süratle karşılayacağız”
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bozkurt’ta ...
İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, selde yıkılan binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verdi
YEREL HABERLER İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, selde yıkılan ...
Türkiye’de ilk kez askeri helikopterle jeneratör nakledildi Elektrikleri kesik olan köylere askeri helikopterle jeneratör nakledildi
YEREL HABERLER Türkiye’de ilk kez askeri helikopterle jeneratör ...
Kastamonu'daki sel felaketinde kayıplar aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı (2)
YEREL HABERLER Kastamonu'daki sel felaketinde kayıplar aranıyor; 1 ...
MSB’nin köprü tankları Bozkurt’a ulaştı
YEREL HABERLER MSB’nin köprü tankları Bozkurt’a ulaştı
Evde mahsur kaldı, helikopterin görmesi için çatıdan Türk bayrağı salladı Sel felaketinden kurtulanlar o anlarını anlattı "Su dağ gibi geldi, kaçamayan boğuldu" "Merdivenlerden yüzerek aşağıya geldik"
YEREL HABERLER Evde mahsur kaldı, helikopterin görmesi için çatıdan ...
Kastamonu'daki sel felaketinde 62 kayıp aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı
YEREL HABERLER Kastamonu'daki sel felaketinde 62 kayıp aranıyor; 1 ...
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu’dan bilgi aldı
YEREL HABERLER CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu’dan bilgi ...
Selde mahsur kalan kedi 3 gün sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Selde mahsur kalan kedi 3 gün sonra kurtarıldı
Bozkurt’ta ulaşımın kesildiği mahalleye su ve gıda böyle ulaştırıldı
YEREL HABERLER Bozkurt’ta ulaşımın kesildiği mahalleye su ve gıda ...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Kastamonu'da 62, yaklaşık 14-15’te Sinop’ta kayıp ihbarı var” “Kastamonu’da 48, Sinop’ta 9, Bartın’da da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti” “Yarın itibari ile kampanyamızı başlatacağız. Şu ana kadar, 47 milyon 600 bin lira yardım yapıldı”
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Kastamonu'da 62, ...
Bakan Murat Kurum: “454 selden etkilenen binamız var” Enerji Bakanı Fatih Dönmez: “Bozkurt’ta sokak lambalarımız yanıyor. Temizlik yapılan binalarımız var. Tedbirden elektrik vermiyoruz”
YEREL HABERLER Bakan Murat Kurum: “454 selden etkilenen binamız ...
DSİ Genel Müdürü, gazeteciler ile HES alanını helikopterle inceledi DSİ Genel Müdürü, Bozkurt'taki HES iddiaları hakkında: "Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil" Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde yer alan HES alanı havadan görüntülendi
YEREL HABERLER DSİ Genel Müdürü, gazeteciler ile HES alanını ...
Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 43'e yükseldi (6)
YEREL HABERLER Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 43'e yükseldi ...
BBP Genel Başkanı Destici: “Afetten sonra devletimiz tüm kurumları ile burada" Mustafa Destici Bozkurt’ta incelemelerde bulundu “Her hadise gördüğümüz gibi, biz onların adına utanıyoruz, onlar utanmıyorlar. Orman yangınlarında, pandemide nasıl fırsatçılar ortaya çıktıysa burada da fırsatçıların ortaya çıktığını görüyoruz” “Burada müteahhit anlamında bir sorun olduğu görünüyor, dere yatağında 10 katlı bina olur mu? El insaf. Bu yerlere izin verenlerin hesap vermesi lazım” “Afetten sonra devletimiz tüm kurumları ile burada, vatandaşlar memnun ama öncesi ile ilgili bu imarı kim yapmışsa bence bunların da hesabı sorulmalı”
YEREL HABERLER BBP Genel Başkanı Destici: “Afetten sonra devletimiz ...
Esgin: “Devlet, millet el ele yaraları saracağız”
YEREL HABERLER Esgin: “Devlet, millet el ele yaraları saracağız”
Selin vurduğu kentlerde tahliye çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Selin vurduğu kentlerde tahliye çalışmaları sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.