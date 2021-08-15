Bozkurt’ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı’ndan 2 vatandaşın cansız bedeni çıkarıldı

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Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sel felaketi nedeniyle yıkılan 8 katlı Ölçer Apartmanı’nda yapılan arama çalışmalarında 2 vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

Kastamonu’nun birçok ilçesi sel felaketinden etkilendi. En çok etkilenen ilçe ise adeta sular altında kalan Bozkurt oldu. İlçede yer alan Ezine Çayı’nın taşması sonucu birçok bina ve iş yeri sular altında kalırken, birçok vatandaş da hayatını kaybetti. Öte yandan Ezine Çayı’nın yatağında yer alan birçok apartman da selden etkilendi. 8 katlı Ölçer Apartmanı ise tamamen zeminle birleşti. Uzmanlar arama kurtarma çalışmalarını ilk günden bu yana sürdürüyordu. Bugün üzücü haber alındı. Çöken apartmandan 2 vatandaşın cansız bedenleri çıkartıldı.

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