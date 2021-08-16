Kastamonu'ya şehit ateş düştü

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Irak'ın kuzeyinde PençeŞimşek operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Muhammed Öztürk’ün şehadet haberi Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yaşayan ailesine verildi.



Irak’ın kuzeyinde PençeŞimşek operasyonu bölgesinde bir üs bölgemizde bölücü terör örgütü mensupları ile yakın emniyet unsurları arasında çıkan çatışmada sözleşmeli er Muhammed Öztürk şehit oldu. Sözleşmeli er Muhammed Öztürk’ün acı haberi ise Kırha köyünde yaşayan ailesine verildi. Haberin ardından şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Taziye çadırının da kurulduğu şehidin baba ocağında Kur’anı Kerim okunup dualar edildi.



Şehit Muhammed Öztürk’ün naaşının havayolu ile Kastamonu Havalimanı’na getirilmesi bekleniyor. Şehidin naaşının Taşköprü ilçesinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kurbantepe Mezarlığı’nda defnedileceği aktarıldı.

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