Selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'taki çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö.'nün mal varlığına, savcılık tedbir kararı koydurdu. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ö. hakkında gözaltı kararı vermişti.DHA-Flaş Haber Türkiye-Kastamonu
2021-08-16 16:52:45
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