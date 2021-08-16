Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 60'a çıktı (3)

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O MÜTEAHHİDİN MAL VARLIĞINA TEDBİR KOYULDU

Kastamonu'da, selin vurduğu Bozkurt ilçesinde çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö.'nün mal varlığına tedbir koyuldu. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca selden etkilenen binalarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Ölçer Apartmanı'nı 3 yıl önce yapan Mehmet Ö. hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında Mehmet Ö.'nün mal varlığına da tedbir koyulduğu belirtildi. İlçede Sınarcık Mahallesi'nde ofisi bulunan ve Ezine Çayı kenarında başka apartmanın teras katında oturan Mehmet Ö., selin ardından ailesiyle ilçeden ayrılmıştı.Nursima ÖZONUR/ KASTAMONU, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Nursima ÖZONUR

2021-08-16 17:17:54



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