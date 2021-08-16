Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 62'ye çıktı (4)

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KASTAMONU'DA CAN KAYBI 62'YE YÜKSELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel nedeniyle yaşanan can kaybı sayısının 74'e yükseldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 11, Bartın'da 1 kişi olmak üzere 74 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.KASTAMONU, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Kastamonu KASTAMONU, (DHA)

2021-08-16 19:36:31



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