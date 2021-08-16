Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 62'ye çıktı (5)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TOPLAM CAN KAYBI 77'YE ÇIKTI

AFAD, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 77 olduğunu açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 77 vatandaşımız, (62 Kastamonu, 14 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 7 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" denildi.KASTAMONU, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kastamonu KASTAMONU, (DHA)

2021-08-16 20:59:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.