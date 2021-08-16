Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 62'ye çıktı (6)

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ARAMAKURTARMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bozkurt ilçesinde meydana gelen selin ardından ekiplerin mahsur kalan vatandaşlar için sürdürdüğü arama ve kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi. Selin hemen ardından kaydedilen görüntüde, lastik botlarla sel sularının üzerinde giden arama- kurtarma ekiplerinin çalışmaları yansıdı.Nursima ÖZONUR/KASTAMONU, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Kastamonu KASTAMONU, (DHA)-

2021-08-16 23:34:02



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