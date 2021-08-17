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Yıllardır yaşadıkları binayı böyle terk ettiler Bir yanda yıkılan evden eşyalarını aradılar, diğer yandan yıkılması planlanan evlerini boşalttılar Enkaz altında kalan çocuk oyuncakları yürek burktu

İHA

Yıllardır yaşadıkları binayı böyle terk ettiler Bir yanda yıkılan evden eşyalarını aradılar, diğer yandan yıkılması planlanan evlerini boşalttılar Enkaz altında kalan çocuk oyuncakları yürek burktu

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrasında ağır hasar gören bir binanın yıkım çalışmaları devam ederken, diğer yandan da hasarlı olan ve yıkılması planlanan yan binada yaşayan vatandaşlar, eşyalarını sırtlayarak yıllardır yaşadıklarını evi terk etmek zorunda kaldılar.
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Çarşamba günü meydana gelen sel felaketi, geride büyük bir yıkım bıraktı. Sel sonrasında birçok iş yeri ve bina zarar görürken, birçok kişi de hayatını kaybetti. Felaketin 7’nci gününde de kayıp vatandaşları arama ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, selde ağır hasar gören ve felaketin boyutunu gözler önüne seren Fatih 1 Apartmanının yıkım çalışmalarına devam ediliyor. Bir yandan vatandaşlar enkaz halinde kalan eşyalarını bulmaya çalışırken, diğer yandan da Fatih 1 Apartmanı’nın hemen yanında bulunan ve sel sonrası yıkım kararı alınan Yıldız Apartmanı’nda yaşayan vatandaşlar, eşyalarını tahliye etmeye çalışıyor. Taşıyabildikleri eşyaları sırtlayan vatandaşlar, yıllarca yaşadıkları binayı terk etmek zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar ise yıkım çalışmalarını çaresiz gözlerle izledi. Enkaz sonrasında kalan çocuk oyuncakları ve eşyalar ise buruk görüntüler oluşturdu.

“Ne kurtarabilirsek kardır diye uğraşıyorum”
Yıkım kararı alınan binada yaşayan ve yıkım kararının ardından eşyalarını kurtarmaya çalışan Ersin Hoşola, “Bu binada yöneticiyim 2007’den beri. Böyle bir felaket başımıza geldi. Bu binadaki dairemi de satmıştım, başka bir binadan müteahhit ile anlaşmıştık o müteahhit de gözaltına alınmış. İki binadan da mağdurum. İçinden alabildiğim eşyalarımı almaya çalışıyorum. Çocuklarım kaçtı İstanbul’a korkudan, biz eşimle birlikte kaldık ne kurtarabilirsek kardır diye uğraşıyorum. Yandaki apartman komşularımızdı. O binanın yıkımı oldu bizimki de şuan yıkılma durumu yok ama yıkım emri alındı, tutanak tutuldu. O binada da bu binada da kayıp yok” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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