Bozkurt'ta selin izleri siliniyor (2)

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KASTAMONU'DA 26 KAYIP İHBARI

Kastamonu'da selin vurduğu Bozkurt ilçesinde kayıp ihbarı sayısının 26 olduğu açıklandı. AFAD'dan yapılan açıklamada; sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14, Bartın'da 1 olmak üzere 77 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "Vefat eden vatandaşlarımızdan 14'ünün kimlik belirleme çalışması devam etmektedir. 7 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır. Kastamonu'da 26, Sinop'ta 8 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 34'tür" denildi.

DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Fatih POYRAZ-Burak TEKİN

2021-08-17 14:57:39



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