Dışarı çıkıp sele kapılmaktan eşinin uyarısıyla kurtuldu Selde yakınlarını kaybeden vatandaş o anları anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dışarı çıkıp sele kapılmaktan eşinin uyarısıyla kurtuldu Selde yakınlarını kaybeden vatandaş o anları anlattı

İHA

Dışarı çıkıp sele kapılmaktan eşinin uyarısıyla kurtuldu Selde yakınlarını kaybeden vatandaş o anları anlattı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrasında 2 yakınını kaybeden bir vatandaş, kendisinin de dışarı çıkıp sele kapılmaktan eşinin uyarıyla kurtulduğunu söyledi.
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında ilçede bir çok ev kullanılamaz hale geldi. Selden zarar gören binalardan birinde yaşayan İsmet Gür, felakette 2 yakınını kaybetti. Kendisinin de sel sırasında dışarıya çıkmak üzere olduğunu anlatan Gür, eşinin uyarısıyla sele kapılmaktan kurtulduğunu anlattı. Gür’ün yaşadığı binada bulunan 2 daire tamamen kullanılamaz hale geldi. Kapıları kırarak içeriye dolan sel, ev eşyalarının tamamına zarar verdi.

“Dışarıya çıkamadığımız için hiçbir şeyden haber alamadık”
Olayın olduğu gün evinin balkonunda oturduğunu ve dışarıya çıkmak üzere olduğunu söyleyen İsmet Gür, “Eşim balkondan olayı görünce ‘Dışarıya çıkma, sel geliyor’ dedi. Evimizin sağ tarafında lise var, şöyle bir baktım, lisenin bahçesinden doğru odunlar, ev eşyası, dükkan eşyası, görebildiğimiz her şey selin önünde kapımızın önüne kadar geldi. O günden sonra 2 gün içeride kaldık. Evimizde az, çok yiyecek, içecek vardı. Binanın arka tarafında 3 tane arabanın selle birlikte gittiğini gördük. Tabii ondan sonrasında dışarıya çıkamadığımız için hiçbir şeyden haber alamadık” dedi.

“Tomruklar, ağaçlar binalara vurdukça bazı binaları yerinden oynattı”
Felaketin üçüncü gününde binanın önünden suyun çekildiğini ve dışarıya çıktıklarını söyleyen Gür, “Çevremizdeki yardım getirenlerden yardımımızı aldık. Etraf çok acı vericiydi. Tam esnafların olduğu yer tamamen kontrolden çıkmıştı. O tarafı şu ana kadar hiç göremedim. Şu anda da gitmek istedim, memurlar yasak dediler. Kendi binamın önü, giriş kat aşağı yukarı 1 metreye yakın su aldı. Giriş katta bir tarafta öğrenciler vardı, bir tarafın da esas sahibi köydeydi, burada yoktu. Selin kuvvetiyle kapılar kırıldı, sel içeriye doldu, eşyalar kullanılamaz hale geldi. Selin gücü hiçbir şeyle tarif edilemez. Her şeyi alı götürüyor. 12 metre boyunda tomruklar, ağaçlar binalara vurdukça bazı binaları yerinden oynattı. Arka tarafımızdaki binalara çok hasar verdi” diye konuştu.
Selde ablasının kızını ve damadını kaybettiklerini dile getiren Gür, “Benim için hepsi yakın. Çevremdeki insanların hepsine ben akraba gözüyle, kardeş gözüyle bakıyorum. Daha sonra ablamın kızının cansız bedeni bulundu, ama damadı hala bulunamadı” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bozkurt'ta selin izleri siliniyor (2)
YEREL HABERLER Bozkurt'ta selin izleri siliniyor (2)
Sel sularının arasında can pazarı Kapıldığı sel sularından çırpınarak kurtulmaya çalıştı Felaket anında yaşanan korku gözler önüne serildi
YEREL HABERLER Sel sularının arasında can pazarı Kapıldığı sel ...
Bozkurt'ta selin izleri siliniyor
YEREL HABERLER Bozkurt'ta selin izleri siliniyor
Selde yıkılan köprü yeniden inşa ediliyor Tamamen yıkılmıştı, şimdi üzerinden iş makineleri geçiyor Bakan Pakdemirli yürütülen çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Selde yıkılan köprü yeniden inşa ediliyor Tamamen ...
Selde kurtarılan üçüzlerin yaşadığı korku kamerada
YEREL HABERLER Selde kurtarılan üçüzlerin yaşadığı korku kamerada
Felaketin 7’nci gününde de çalışmalar devam ediyor Kastamonu’da afet bölgesinde 5 bin 325 personel arı gibi çalışıyor Devam eden çalışmalar havadan da görüntülendi
YEREL HABERLER Felaketin 7’nci gününde de çalışmalar devam ...
Yıllardır yaşadıkları binayı böyle terk ettiler Bir yanda yıkılan evden eşyalarını aradılar, diğer yandan yıkılması planlanan evlerini boşalttılar Enkaz altında kalan çocuk oyuncakları yürek burktu
YEREL HABERLER Yıllardır yaşadıkları binayı böyle terk ettiler Bir ...
Selde hayatını kaybeden öğretmenin kedilerini belediye kurtardı
YEREL HABERLER Selde hayatını kaybeden öğretmenin kedilerini ...
Kaza yapan araçlara yardım için duran tıra otomobil çarptı: 2 ölü, 3 yaralı Kaza yapan otomobillere yardım etmek isteyen tıra başka bir araç çarptı, baba ve oğul hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kaza yapan araçlara yardım için duran tıra otomobil ...
Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 62'ye çıktı (6)
YEREL HABERLER Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 62'ye çıktı ...
Selde ağır hasar alan 5 katlı o bina yıkılıyor Yıkım çalışmaları havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Selde ağır hasar alan 5 katlı o bina yıkılıyor Yıkım ...
Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 62'ye çıktı (5)
YEREL HABERLER Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 62'ye çıktı ...
Binali Yıldırım: “Bu yaralar sarılacak, yeni güzel günlere birlikte erişeceğiz” “Yeter ki birliğimizi ve beraberliğimizi daim edelim, provokasyonlara gelmeyelim”
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: “Bu yaralar sarılacak, yeni güzel ...
Yıkılan binanın enkazından cenazeleri çıkarılan anne ve iki çocuğu toprağa verildi Selde hayatlarını kaybeden anne, iki çocuğu ile birlikte toprağa verildi
YEREL HABERLER Yıkılan binanın enkazından cenazeleri çıkarılan anne ...
Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 62'ye çıktı (4)
YEREL HABERLER Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 62'ye çıktı ...
Kırsal bölgedeki vatandaşlara UMKE’den yardım eli
YEREL HABERLER Kırsal bölgedeki vatandaşlara UMKE’den yardım eli
Bu apartman şimdiye kadar 9 kişiye mezar oldu, 11 kişide kayıp Çöken apartmandan şimdiye kadar 9 kişinin cansız bedeni çıkartıldı, 11 kişide kayıp
YEREL HABERLER Bu apartman şimdiye kadar 9 kişiye mezar oldu, 11 ...
Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 60'a çıktı (3)
YEREL HABERLER Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 60'a çıktı (3)
Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 60'a çıktı (2)
YEREL HABERLER Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 60'a çıktı (2)
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Felaketin ortasındaki masumiyet Her şeyden habersiz çamurun içinde oyuncaklarıyla işte böyle oynadılar
YEREL HABERLER Felaketin ortasındaki masumiyet Her şeyden habersiz ...
Şehit sözleşmeli er, Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit sözleşmeli er, Kastamonu'da son yolculuğuna ...
Kastamonu şehidini son yolculuğuna uğurladı
YEREL HABERLER Kastamonu şehidini son yolculuğuna uğurladı
Evlilik yıl dönümünde, selde kaybolan eşi için gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Evlilik yıl dönümünde, selde kaybolan eşi için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.