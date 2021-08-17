Bakan Pakdemirli: “Şükürler olsun artık ilçede işler yoluna ve rayına koyulmuş durumdadır” Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, selin etkisinin en fazla yaşandığı bölgede konuştu “Bu yağışları normal kabul ederek gerekli yatırımlara başlıyoruz”

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine gelen ve sel bölgesinde yürütülen çalışmaları inceleyerek bilgi alan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bugünden itibaren biz artık bu yağışları normal kabul ederek gerekli yatırımlara başlıyoruz. Şükürler olsun artık ilçede işler yoluna ve rayına koyulmuş durumdadır” dedi.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Çarşamba günü meydana gelen sel felaketi, geride büyük bir yıkım bıraktı. Sel sonrasında birçok iş yeri ve bina zarar görürken, birçok kişi de hayatını kaybetti. Felaketin 7’nci gününde de kayıp vatandaşları arama ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililer ile birlikte ilçe merkezinde incelemeler yapan Pakdemirli devletin tüm kamu ve kurumları ile bölgede çalışma yaptıklarını ifade ederek, ilçede işlerin rayına koyulmuş durumda olduğunu açıkladı.



Artık ilçede işler rayına koyulmuş durumdadır

İlçede gerçekleştirdiği incelemeler sonrasında basın açıklamasında bulunan Bakan Pakdemirli, “Bugün Bozkurt ilçesinde teknik incelmeleri yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Devletimiz buradadır. Tüm kurumlar çalışma yapıyor, vatandaşlarımız bu çalışmalardan memnun, son derece sabırlı. Sıranın kendilerine gelmesini bekliyorlar. Buradan vatandaşlarımıza teveccühlerinden ve sabırlarından dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten devlet tüm kamu kurumlarıyla burada, çalışmalar yapılıyor. Burada ana mesele hayatı bir an evvel normale döndürmektir, askeriyenin sağlamış olduğu köprünün oturtulması, üzerinde bulunduğumuz köprünün yapılıp trafiğe açılması bir yandan da hayatın normale dönmesi ilçe için son derece önemliydi. Şükürler olsun artık ilçede işler yoluna ve rayına koyulmuş durumdadır. Bizim tabiî ki teknik incelemelerimiz var, buradan çıkan raporlarımız var ama esas itibariyle yukarı havzanın çok eğimli olması ve aşağı doğru yüzlerce yıl beklenmeyen yağışın olması ve heyelanla birlikte birleşerek biriken rüsubatların barajlama yaparak burayı zaman zaman çok şiddetli su yağmuru altına tutması ilçede bu olaylara sebebiyet vermiş gözüküyor. İlçede aşağı yukarı 3 kilometre tahribat. Yukarda tersip bendlerimiz ve ıslak sekilerimiz var ama beklenenin üzerinde bir yağış olduğu için bunlar yeterli olmamış” dedi.



Bu yağışları normal kabul ederek gerekli yatırımlara başlıyoruz

Olaydan yarım saat önce gerekli uyarıların yapıldığını bir kez daha hatırlatan Bakan Pakdemirli, “Bugünden itibaren biz artık bu yağışları normal kabul ederek gerekli yatırımlara başlıyoruz. Üzerinde bulunduğumuz bu nehirde çeşitli kamu kurumlarına ait 6 tane köprü var bu 6 köprünün de hepsini üstlenerek en hızlı bir şekilde yapıyor olacağız. En iyisini, en güzelini, en hızlı şekilde Kastamonu için, Bozkurt için, Sinop’umuz için, Bartın’ımız için hızlı bir şekilde yapacağız. Herkes müsterih olsun elbette çıkacak olan dersler vardır, bu dersler de alınacaktır. Bir defa daha şunu söylemek isterim, olayın olmasından yarım saat kadar önce ilçe merkezimizde gerekli uyarıların hepsi yapılmış durumda. Bize olmaz dememek gerekiyor. Her şeyin bir çaresi var ama giden canların çaresi olmuyor maalesef. Bu anlamda gelen uyarıları kamu kurumlarından gelen uyarıları mutlaka takip etmek lazım ve mutlaka buralarda daha müteyakkız, daha dikkatli olunması gerektiğini söylüyorum çünkü ister istemez artık küresel ısınmayla birlikte de bu ve bunun gibi yaşadığımız olaylar artıyor. Seller artıyor, yangınlar artıyor, depremlerin arttığını izliyoruz. Bu anlamda da bizim vatandaş olarak çok daha fazla dikkatli olmamız gerekiyor, kamu kurumlarından gelen uyarılara da dikkat etmemiz gerekiyor” diye konuştu.



Kamu kurumlarından gelen uyarılar dikkate alınmalı

Bekir Pakdemirli, “Bundan sonra bu yağmurları, bu akışları normal kabul ederek başta tabi ki üst havzada olmak üzere gerekli yatırımları yapacağız. Birçok selin içerisinde olduk bugüne kadar ancak şunu gördüm ki, karaçam ve kayın ağaçlarının olduğu bölgede heyelanın olması çok normal değildir. Ama demek ki o kadar büyük bir yağış oldu ki biz genelde çay bitkisi veya fındık bitkisi veya köklü olmayan bitkilerden dolayı heyelanın olduğunu müşahede ederiz. Ama buradaki durum doğanın kendi bitki örtüsünün olduğu bir yerde çok ciddi yukarı havzada heyelanların olduğu ve bu heyelanların getirdiği rüsubat ve taşkınlarla beraber başta burada olmak üzere birçok ilçemizde de hasarların olduğunu müşahede ettik. Bununla ilgili de gerekli tedbirlerin alınması, çalışmaların yapılması konusunda da mümkün mertebe çalışmalarımızı yapacağız. Ama ne kadar çalışma yaparsak yapalım vatandaşın birinci önceliği mutlaka kamu kurumlarından gelen uyarılarda dikkatli olması gerektiğini ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

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