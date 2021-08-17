Bozkurt'ta selin izleri siliniyor; aranan müteahhit yakalandı (3)

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O MÜTEAHHİT GÖZALTINDA

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi

Mehmet Özkan, İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Selin vurduğu Bozkurt'ta Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı. Binanın yıkılmasıyla birlikte kaybolan çok sayıda kişiden şimdiye kadar ikizler Kerem Ali ve Ayşe Miray Özdoğan (7) ile İclal Yücel'in (12) cansız bedenine ulaşıldı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 11 Ağustos´ta meydana gelen sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ölçer Apartmanı'nın 3 yıl önce yapan müteahhit Mehmet Özkan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sel felaketinin ardından ilçeden ayrılan Mehmte Özkan, bugün İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Fatih POYRAZ-Burak TEKİN

2021-08-17 16:54:10



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