Bozkurt'ta selin izleri siliniyor; aranan müteahhit yakalandı (5)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SEL NEDENİYLE 78 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel nedeniyle yaşanan can kaybı sayısının 78'e yükseldiğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan sel nedeniyle 78 vatandaşımız (62 Kastamonu, 15 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 2 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır."KASTAMONU, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Kastamonu KASTAMONU, (DHA)

2021-08-17 21:43:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.