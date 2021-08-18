Selin izlerini silmek için çalışmalar son hızıyla devam ediyor 6 bin 39 personel canını dişine takarak çalışıyor

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin 8'inci gününde kayıp vatandaşları arama ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar havadan da görüntülendi.

Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketinin ardından Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kastamonu’dan 62, Sinop’tan 15 ve Bartın’dan 1 kişi olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 78’e ulaşırken, 2 vatandaşın ise hastanede tedavilerine devam ediliyor. Ekipler, kaybolan vatandaşları aranma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kastamonu’da; 6 bin 39 personel, 768 araç, 37 ambulans, 37 UMKE, 6 helikopter, 1 JİKU, 1 drone, 2 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 1 mobil mutfak tırı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil laboratuvar, 747 iş makinesi, 15 vidanjör, 5 helikopter, 1 mobil enerji aracı, 70 bobcat, 15 itfaiye aracı, 1 korvet, 8 cenaze aracı, 35 bot ve 61 motopomp, 3 dalgıç pompa, 20 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfak, 1 haberleşme aracı, 1 sahil güvenlik botu, 1 mobil komuta aracı 1 unimog 1 hastane donanımı bölgelerdeki kurtarma operasyonlarında yer alırken, Kastamonu’da toplamda bin 480 vatandaşın tahliye edildiği öğrenildi.

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