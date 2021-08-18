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Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanının müteahhidi Mehmet Özkan, Abana İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden İnebolu Adliyesi'ne sevk edildi Özkan, İstanbul Esenyurt' ta gözaltına alınmıştıDHA-Flaş Haber Türkiye-Kastamonu

2021-08-18 15:15:04



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