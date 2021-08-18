20 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi, Kastamonu’ya getirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

20 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi, Kastamonu’ya getirildi

İHA

20 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi, Kastamonu’ya getirildi

Sel felaketi sırasında yıkılarak şu ana kadar 9 kişinin cansız bedeninin çıkartıldığı halen 11 kişinin de kayıp olduğu Bozkurt ilçesindeki Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi, yakalandığı İstanbul’dan Kastamonu’ya getirildi
Dere yataklarına yapılan ve sel felaketi sırasında çok sayıda vatandaşın hayatına mal olan binalarla ilgili başlatılan soruşturma genişletiliyor. Bu kapsamda İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığında başlatılan soruşturmada Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan, İstanbul Esenyurt'ta gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Mehmet Özkan, Kastamonu’nun İnebolu ilçesine sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri arasında Mehmet Özkan, İnebolu Adliyesine getirildi.

Olayın geçmişi
Selin vurduğu Bozkurt’ta Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı. Binanın yıkılmasıyla birlikte kaybolan çok sayıda kişiden şimdiye kadar 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Bu kapsamda İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ölçer Apartmanı'nın 3 yıl önce yapan müteahhit Mehmet Özkan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sel felaketinin ardından ilçeden ayrılan Mehmet Özkan, dün İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu ve Sinop’u birbirine bağlayan köprü yeniden açıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Bundan sonra yapacağımız kalıcı projeler, olası afet durumlarından etkilenmeyecek”
YEREL HABERLER Kastamonu ve Sinop’u birbirine bağlayan köprü yeniden ...
Selde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Selde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi adliyeye ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
Mehmetçik bu kez camiyi Cuma namazına yetiştirmek için kolları sıvadı Felaketin yaralarını sarabilmek için fedakarca çalışıyorlar Mehmetçik felaket bölgesinde gönül kazanmaya devam ediyor Ahmet Aynalı: “Mehmetçiğe helal olsun, her yerde varlar”
YEREL HABERLER Mehmetçik bu kez camiyi Cuma namazına yetiştirmek ...
Sel bölgesinde 109 bina için acil yıkım kararı
YEREL HABERLER Sel bölgesinde 109 bina için acil yıkım kararı
Marmara depreminden sonra selden de kurtuldu
YEREL HABERLER Marmara depreminden sonra selden de kurtuldu
Sel bölgesinde zarar gören dilsiz canlar böyle tedavi ediliyor Burada tedavi edilen canlar, yeni yuvalarına kavuşturuluyor
YEREL HABERLER Sel bölgesinde zarar gören dilsiz canlar böyle tedavi ...
Selin izlerini silmek için çalışmalar son hızıyla devam ediyor 6 bin 39 personel canını dişine takarak çalışıyor
YEREL HABERLER Selin izlerini silmek için çalışmalar son hızıyla ...
Fırat Kalkanı Harekatı başta olmak üzere birçok harekatta kullanılmıştı Şimdi ise sel felaketinin yaşandığı bölgenin imdadına yetişti Milli Savunma Bakanlığına ait köprü 5 dakikada kurularak selzede ve ekiplere kolaylık sağladı
YEREL HABERLER Fırat Kalkanı Harekatı başta olmak üzere birçok ...
Tavanı yangın tüpüyle kırarak hem kendini hem de komşusunu kurtardı Kahraman esnaf, selde yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlattı Yangın tüpü ile tavana çukur açıp hayata tutundu
YEREL HABERLER Tavanı yangın tüpüyle kırarak hem kendini hem de ...
Jandarmanın çamur içinde bulduğu altınlar sahibine ulaştırıldı
YEREL HABERLER Jandarmanın çamur içinde bulduğu altınlar sahibine ...
Selde hayatını kaybeden Gizem, toprağa verildi
YEREL HABERLER Selde hayatını kaybeden Gizem, toprağa verildi
Komandolar, selin vurduğu ilçeyi ellerinde küreklerle temizliyor
YEREL HABERLER Komandolar, selin vurduğu ilçeyi ellerinde küreklerle ...
Başkan Fındıkoğlu, afet bölgesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Fındıkoğlu, afet bölgesinde incelemelerde ...
Vatandaşların selden kaçış anı cep telefonuna yansıdı
YEREL HABERLER Vatandaşların selden kaçış anı cep telefonuna yansıdı
KOAH hastası kadın, ambulans helikopter ile hastaneye yetiştirildi
YEREL HABERLER KOAH hastası kadın, ambulans helikopter ile hastaneye ...
Başkan Vidinlioğlu, Bozkurt’taki çalışmaları yakından takip ediyor “El birliğiyle sarabileceğimiz tüm yaraları saracağız”
YEREL HABERLER Başkan Vidinlioğlu, Bozkurt’taki çalışmaları yakından ...
Bakan Kurum, selde zarar gören binaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Bakan Kurum, selde zarar gören binaları yerinde ...
Berke Enerji, HES ile ilgili çıkan haberlere cevap verdi “Bilgiye dayalı değil varsayımlar üzerinden haberler yapılıyor”
YEREL HABERLER Berke Enerji, HES ile ilgili çıkan haberlere cevap ...
Bozkurt'ta selin izleri siliniyor; aranan müteahhit yakalandı (5)
YEREL HABERLER Bozkurt'ta selin izleri siliniyor; aranan müteahhit ...
Bozkurt'ta selin izleri siliniyor; aranan müteahhit yakalandı (4)
YEREL HABERLER Bozkurt'ta selin izleri siliniyor; aranan müteahhit ...
Bozkurt'ta selin izleri siliniyor; aranan müteahhit yakalandı (3)
YEREL HABERLER Bozkurt'ta selin izleri siliniyor; aranan müteahhit ...
Bakan Pakdemirli: “Şükürler olsun artık ilçede işler yoluna ve rayına koyulmuş durumdadır” Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, selin etkisinin en fazla yaşandığı bölgede konuştu “Bu yağışları normal kabul ederek gerekli yatırımlara başlıyoruz”
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: “Şükürler olsun artık ilçede işler ...
Dışarı çıkıp sele kapılmaktan eşinin uyarısıyla kurtuldu Selde yakınlarını kaybeden vatandaş o anları anlattı
YEREL HABERLER Dışarı çıkıp sele kapılmaktan eşinin uyarısıyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.