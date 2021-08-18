Selde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi adliyeye sevk edildi (2)

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TUTUKLANDI

Mehmet Özkan, İnebolu Adliyesi'nde Cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından, nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Özkan'ın tutuklanmasına karar verildi. KASTAMONU, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kastamonu KASTAMONU, (DHA)

2021-08-18 21:40:16



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