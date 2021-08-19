Mehmetçiğin bulduğu eşinin hediyesi olan 35 yıllık Kur'an-ı Kerim Bingül teyzeye teslim edildi

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Jandarma personeli, Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından yürüttüğü çalışmada bulduğu eşinin hediyesi olan ve 35 yıllık Kur'anı Kerim'i Bingül teyzeye teslim etti.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde, personelimiz tarafından bulunan ve eşinin hediyesi olan 35 yıllık Kuranı Kerim Bingül Teyzemize teslim edilmiştir. Allah razı olsun, şehitlerimizin ruhu şad olsun" ifadeleri kullanıldı.

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