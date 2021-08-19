Evin bahçesinde saksıda kenevir yetiştirirken yakalandı

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Kastamonu’nun Merkeze bağlı Saraycık köyünde evin bahçesinde saksı içerisinde kenevir yetiştiren iki kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun merkeze bağlı Saraycık köyünde iki şahsın evlerinin arka bahçesinde kenevir yetiştirdikleri tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekiplerince evde ve evin bahçesinde yapılan araştırmada 9 kök yetişmiş, 22 adet çimlenmiş halde bulunan kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili Jandarma ekiplerince gözaltına alınan iki şahıs, adli makamlara sevk edildi.

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