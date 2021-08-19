32 çalışanının sele kapılmasını önledi



Nursima ÖZONUR/ KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketine, çalıştıkları triko fabrikasında yakalanan 32 kadın işçiyi, fabrika sahibi Muzaffer Bal kurtardı. Bal, sel geldiği anda, çoğu evdeki çocukları için endişelenerek dışarı çıkmak isteyen işçilere kapıyı kapatarak engel oldu.

Bozkurt'ta, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde triko tekstil fabrikası da sular altında kaldı. Sel sırasında fabrikada çalışan 33 kadın işçi, annelik refleksi ile çocukları için endişelenerek evlerine gitmek için fabrikadan çıkmak istedi. Ancak fabrika sahibi Muzaffer Bal, işçilerin önüne geçip, kapıyı kapatarak engel oldu. İşçilerden biri, buna rağmen çıkıp, otomobiline bindiği anda sel sularına kapıldı ancak kurtulmayı başardı. Bal, diğer işçilerinin ise sele kapılmasını önledi. Bal'ın kapıyı kapatmasından hemen sonra sular yükseldi ve fabrikaya girdi. Bal ve işçiler, ikinci kata, sular daha da yükselince çatıya çıktı ve saatler sonra ekipler tarafından kurtarıldı.

'ÖNLERİNDE SET KURDUM'

O anları DHA'ya anlatan fabrika sahibi Muzaffer Bal, "Selin beton duvarı yıktığını gördüm ve bağırarak haber verdim. Kadın çalışanlar çocukları için endişelendi ve dışarı çıkmaya çalıştı. O sırada giden bir işçi otomobiliyle sürüklendi çok şükür ki hayatta. Fabrikanın önünde kollarımı açarak kadınların çıkmasını engelledim, içeri çektim. Önlerinde set kurdum. Endişelenmesinler, diye çocuklarıyla telefonda konuşturdum. Kapıyı kapatmaya kalmadan sular içeri girdi. 5 farklı noktadan su geliyordu, hepsi fabrikaya doldu. Makineler, dokunulan trikolar, iplikler hepsi sular altında kaldı. Herkes ağlıyor ve bağırıyordu. Sular çok hızlı yükseldi. Bir üst kata çıktık. Suyun bu kadar çabuk içeri girmesini beklemiyordum. O sırada biz herkesi yukarı çıkardık, çok şükür can kaybı olmadı. Sular dalgalı şekilde geliyordu. Mal yerine konur, çalışır yerine koyarız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Nursima ÖZONUR

2021-08-19 10:43:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.