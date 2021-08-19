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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: “Kundakçılık yangında olur, siyasette olmaz, siyasi kundakçılık yapmayın” “Felaketi kendine siyasal sonuç elde etmek için kullanan bir muhalefete dünya üzerinde rastlamadık” “Gelin hep beraber milletimizin yarasını nasıl saracağımızın üzerinde konuşalım”

İHA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: “Kundakçılık yangında olur, siyasette olmaz, siyasi kundakçılık yapmayın” “Felaketi kendine siyasal sonuç elde etmek için kullanan bir muhalefete dünya üzerinde rastlamadık” “Gelin hep beraber milletimizin yarasını nasıl saracağımızın üzerinde konuşalım”

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrasında bölgeye gelerek incelemelerde bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, muhalefet partilerinin yaşanan felaketlerden kendilerine siyasal sonuç elde etmek için uğraştıklarını belirterek, “Kundakçılık yangında olur, siyasette olmaz, siyasi kundakçılık yapmayın. Gelin hep beraber milletimizin yarasını nasıl saracağımızın üzerinde konuşalım” dedi.
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında birçok ev ve iş yeri zarar gördü. Felaketin izlerinin silinebilmesi için yürütülen enkaz kaldırma ve ilçeyi çamurdan temizleme çalışmaları hız kesmeden devam ederken, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ilçeye gelerek bölgede yürütülen çalışmaları inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kabaktepe, selzedeleri de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kabaktepe’ye ziyaretlerinde AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü eşlik etti.

“En kısa sürede bu yaraların sarılacağından hiç şüphem yok”
Ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan ve geçmiş olsun dileklerinde bulunan Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bozkurt’ta yaşanan felaketin boyutunu gelip görmeden anlamanın mümkün olmadığını söyledi. Kabaktepe, “Güzel bir söz var; zaman zaman kendime de yol haritası olarak belirlerim, zorluklar insanların karakterlerini ortaya çıkartır. Hakikaten Bozkurtumuzda yaşanan sel felaketini görmeden boyutunu anlamak mümkün değil. Felaketin ilçeyi ne kadar zor durumda bıraktığını gözlerimizle gördük. Ama hakikaten milletimizin karakterini de bu zor durumda nasıl ortaya koyduğunu da Bozkurt’ta biraz gezdiğinizde görmüş oluyorsunuz. Biraz önce bir sivil toplum kuruluşunun sorumlusu ile görüştüm, 350 gönüllü ile gelip ilçeye yardım etmeye çalışmışlar. Tüm kamu kuruluşlarımız, belediyelerimiz, STK’larımız Bozkurt’ta halkımız ile beraber yaraları sarmaya devam ediyor. Bu da bizim hep beraber Türkiye olduğumuzu, olabildiğimizi, birbirimizin sevincini paylaşarak büyüttüğümüzü, üzüntüsü ve kederini de paylaşarak azalttığımızın en güzel göstergelerinden bir tanesi. Tüm maddi hasarlar devletimizin ilgili kurumları tarafından tespit edilmeye başlanıldı. Dünden itibaren dükkanlarımız temizlendi, temizlenen dükkanlarımızın cam ve çerçeveleri takılarak bir an evvel hizmete girmesi için ilgili kamu ve kurumlarımız hızlı bir şekilde çalışıyor. Tabiri caizse cansiperane bir çalışma var. Bunun altını da tekrar çizmek istiyorum, en kısa sürede bu yaraların sarılacağından hiç şüphem yok” dedi.

“Kundakçılık yangında olur, siyasette olmaz, siyasi kundakçılık yapmayın”
Yangın ve sel felaketinden sonra dünyada da birçok benzer olayların meydana geldiğini anlatan Kabaktepe, “Arkadaşlarımdan şöyle bir şey rica ettim; ‘Orada da yaşanan olayların bir anatomisini çıkartır mısınız?’ dedim. Orada yapılan yardımların ön bilgileri geldi, sevinerek ifade edeceğim bir şey; bizim Türkiye’miz kadar hep birlikte vatandaşının yardımına koşan benzer ülkelerinin çok fazla olmadığı, diğer ülkeler açısından üzüntü verici ama bizim ülkemiz açısından çok güzel bir durumu ifade ediyor. Ama bizim açımızdan çok üzüntü verici bir durum var; siyasal tavır olarak, yalanı kendine baş edinen ve bir felaketi siyasal sonuç elde etmek için kullanan bir muhalefete dünya üzerinde rastlamadık. Yani olmayan barajı, baraj var diye gösterip patlatan, tepesinin üzerinde uçan helikopteri, yok diye anlatan bir siyasi muhalefeti bu yapılan analizlerde görmedik. Yangın felaketi sürecinde şunun altını çizmiştim; kundakçılık yangında olur, siyasette olmaz, siyasi kundakçılık yapmayın. Sel felaketinin neticesinde de şunun altını çiziyorum; gelin hep beraber milletimizin yarasını nasıl saracağımızın üzerinde konuşalım. Böyle bir felaketin tekrar yaşanmaması için teknik olarak daha iyiyi nasıl yapabiliriz bunu tartışalım, ama olmayan şeyler üzerinden algı balonları üreterek hem vatandaşımızın zihnini, hem burada alnının terini dökerek, kendini tehlikeye atan polisimizden, ormancımıza, AFAD’ımızdan tüm ekiplerimize hiç birinin alın terinin üzerinden bir takım spekülasyonlar oluşmasına sebep vermeyelim diye bu çağrıyı yapmak istiyorum. Bu normal bir selin ötesinde bir şey, derelerimizin debisinin 100 yıllık hesaplamalarının 2 buçuk katı üzerinde suyun geldiği bir süreç. İnşallah bundan sonra gerekli önlemleri en güzel şekilde alıp, bu şekil felaketlerin yaşanmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

“En yakın zamanda da bu yaraları sararak Bozkurt’u normal hale döndürmüş olacağız”
AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ise, “AK Parti camiasının tüm içinde bulunan büyüklerimiz bölgemizdeler teşekkür ediyoruz hepsine. Devletimiz de milletimizle birlikte bu yaraları sarmaya çalışıyoruz inşallah en yakın zamanda da bu yaraları sararak Bozkurt’u normal hale döndürmüş olacağız. Bu vesileyle bugün yanımızda olan Genel Başkan Vekilimiz Numan Kurtulmuş Beyefendiye, Mahir Ünal Beyefendiye, Fatih Metin Beyefendi’ye, milletvekillerimize ve İstanbul İl Başkanımıza, teşkilatımıza, diğer illerden gelen belediye başkanlarımıza, da teşekkür ediyoruz. Yanımızda bulunuyorlar, bize destek oluyorlar. Yüce Rabbim bir daha bu tür afetleri hiçbir yerde göstermesin. Bu süreç içerisinde vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara da sağlık sıhhat diliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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