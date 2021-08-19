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Numan Kurtulmuş: “Bu büyük bir felaket bunu küçük kıyamet diye tanımlayabiliriz” Sel bölgesinde incelemelerde bulunan Kurtulmuş: “Yaraların sür'atle sarılmaya başlanıldığını görüyoruz” “Bu tür acılar milletin ortak acılarıdır, bunlar üzerinden siyaset yapılmaz”

İHA

Numan Kurtulmuş: “Bu büyük bir felaket bunu küçük kıyamet diye tanımlayabiliriz” Sel bölgesinde incelemelerde bulunan Kurtulmuş: “Yaraların sür'atle sarılmaya başlanıldığını görüyoruz” “Bu tür acılar milletin ortak acılarıdır, bunlar üzerinden siyaset yapılmaz”

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrasında bölgeye gelerek incelemelerde bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Bu büyük bir felaket hatta bunu küçük kıyamet diye de tanımlayabiliriz. Bu acının hafifletilmesi için yaraların sür’atle sarılmaya başlanıldığını görüyoruz ve burada hummalı bir çalışma var. bu tür acılar milletin ortak acılarıdır, bunların üzerinden siyaset yapılmaz” dedi.
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında birçok ev ve iş yeri zarar gördü. Felaketin izlerinin silinebilmesi için yürütülen enkaz kaldırma ve ilçeyi çamurdan temizleme çalışmaları hız kesmeden devam ederken, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Mahir Ünal beraberindeki heyet ile birlikte ilçeye gelerek bölgede yürütülen çalışmaları inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan heyet, selzedeleri de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyaretleri sonrasında açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, felaketin boyutunu küçük kıyamet diye tanımlayarak yaptı. Selin izlerinin silinmesi için çalışmaların hızla yürütüldüğünü aktaran Numan Kurtulmuş, bu tür acıların üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini de aktardı.

Bunu küçük kıyamet diye de tanımlayabiliriz
Felaketi, küçük kıyamet olarak tanımlayan Kurtulmuş, “Öncelikle şunu ifade etmek isteriz, gerçekten bu büyük bir felaket hatta bunu küçük kıyamet diye de tanımlayabiliriz. Sel önüne ne kattıysa hepsini almış, şehrin ana caddelerini tahrip etmiş ve maalesef çok sayıda vatandaşımızın ölümüne, yine çok sayıda vatandaşımızın kaybolmasına neden olmuş. Öncelikle ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde kurumlarımızın ortaya koymuş olduğu fedakarca çalışma için her birine ayrı ayrı çok teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanımız saniye saniye buradaki gelişmeleri takip etti, etmeye de devam ediyor. Büyük bir koordinasyon sağlandı. Bakanlıklarımız hepsi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdi, getirmeye devam ediyor. Aynı şekilde kamu kurum ve kuruluşları AFAD’ından Kızılay’ına kadar her birisi sahada canla başla çalışıyor. Jandarması, sahil güvenliği TSK, gönüllüler. Şimdi burada dolaşırken çok sayıda İzmir’den, Ankara’dan, Kırşehir’den, Sakarya’dan genç, kadın, erkek gönüllü insanları gördük. Bundan da fevkalade büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu tür afet dönemleri, kriz dönemleri milletlerde olan güzel hassasiyetleri ortaya çıkarır. Bizim milletimizin de en temel hususiyetlerinden birisi yardımlaşma, dayanışma özelliğidir, kardeşlerinin yarasını sarabilme kabiliyetidir. Bu anlamda milletimizin topyekun böyle bir çabanın içerisinde olduğunu görebilmek fevkalade sevindiricidir. Ama bu büyük bir tablo, çok hazin bir tablo iki tane genç evladımızın cenazelerine katıldık. Ailelerinin, büyüklerinin, dedelerinin, babalarının, annelerinin acıları tarifsizdi. Bizlerin yüreği yanıyor, onların da yürekleri kim bilir nasıl yandı” dedi.

Yaraların süratle sarılmaya başlanıldığını görüyoruz
Acıların hafifletilebilmesi için yaraların süratle sarılmaya başlandığını aktaran AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, “Büyük bir acı, bu acının hafifletilmesi için yaraların süratle sarılmaya başlanıldığını görüyoruz. Burada hummalı bir çalışma var hatta bu çalışmaya acaba engel olur muyuz diye endişe etmedik değil sürat ile bu ziyaretimizi yaparak burada sahada çalışanlara da moral vererek bugün ki Bozkurt’ta ki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca bugün Bakanlar Kurulu olduğu için bu bölgede bulunan Bakan arkadaşlarımızın hepsi Ankara’ya, Bakanlar Kurulu’na kısa bir süre için gittiler. Dolayısı ile sahanın da boş kalmaması için Genel Başkan Yardımcılarımız, Grup Başkanvekilimiz, Milletvekili ve MKYK Üyesi arkadaşlarımız ile beraber burada halkımızın yanında olduğunu göstermek, bu çalışmaların en iyi şekilde koordine edilebilmesi için destek olmak amacı ile buradayız, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bunu memuriyetin vazifesi olarak hiçbirisi görmüyor, her birisi insanlık ödevi olarak görüyor, bunu bir vatandaşlık görevi olarak görüyor. Jandarmamızın, sivil vatandaşlarımızın nasıl ellerindeki kürekler ile çamurları temizlemekte olduğunu gördük. Diğer şehirlerden gelen belediye mensuplarının aynı şekilde çaba içerisinde olduğunu gördük” diye konuştu.

Bu tür acılar üzerinden siyaset yapılmaz
Ülkenin, felaket sonrasında yaraları sarma konusunda büyük ve başarılı bir sınav verdiğini aktaran Kurtulmuş, “Ben bu vesile ile bir şeyi daha tekrarlamak istiyorum; bu tür acılar milletin ortak acılarıdır, bunların üzerinden siyaset yapılmaz. Kim bu kadar büyük bir felaketten siyaset üretmeye kalkıyorsa; eline, yüzüne durur böyle bir şey olmaz. Dolayısı ile burada herkes ne biliyorsa bu yaraların sarılması için katkıda bulunmaya gayret etsin. Buradan siyaset çıkartmaya kalkmasın, bu doğru bir şey değildir, vatandaşımız da bunu zaten benimsemez. Burada üzerimize düşen; en kısa içerisinde, bütün Bozkurt ilçemizin ayağa kalkması ve çevredeki ilçelerimizin ayağa kalkmasını sağlayacağız. Bu siyaset dışı bir şeydir, milletimizin ortak vazifesidir. Allah’a çok şükür Türkiye burada çok büyük ve başarılı bir sınav vermiştir yaraları sarmak bakımından. Bu tür felaketler karşısında hep söylediğimiz bir şey var, 3 tane unsurun yan yana gelmesi lazım; güçlü bir siyasi irade, kurumların yetenekleri ve kurumların bu anlamdaki gücü ile bir diğeri ise çalışan insanların fedakarlığı ve özverili bir biçimde çalışabilme kabiliyetleridir. Çok şükür burada bunun üçünün de yan yana geldiğini gördük. İnanılmaz bir güçle çalışmalarını sürdürüyorlar, yıkılmış bu bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak için gayret ediyorlar, Allah hepsinden razı olsun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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