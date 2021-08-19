Bozkurt'ta tutuklanan müteahhidin ağabeyi: Bina kaçak değil



Nursima ÖZONURBurak TEKİN/ KASTAMONU,(DHA)KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan Ölçer Apartmanının tutuklanan müteahhidi Mehmet Özkan'ın ağabeyi Ahmet Özkan, "Sonuçta bu bina kaçak değil. Her şeyi var. Tamam Allah vermiştir bir afet. Bir binayı ne kadar sağlam yapsanız da altından, temelinden bir uç bulursa akan su orayı oyar ve binayı devirir. Bu hangi bina olursa olsun fark etmez" dedi.

Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde yıkılan 8 katlı 32 daireden oluşan Ölçer Apartmanı'nda 9 kişi hayatını kaybederken 11 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Apartmanının müteahhidi Mehmet Özkan, İnebolu Cumhurriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra 'taksirle adam öldürmek ve yaralamak' suçundan tutuklandı.

'ALLAH VERMİŞTİR BİR AFET'

Müteahhit Mehmet Özkan'ın ağabeyi fırın işletmecisi Ahmet Özkan, Ölçer Apartmanı'nın kaçak olmadığını söyleyerek, "Sonuçta bu bina kaçak bina değil. Her şeyi var. Tamam Allah vermiştir bir afet. Ölenlere de baş sağlığı diliyorum. Onlar da bizim arkadaşlarımız, eşlerimiz, dostlarımız. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz burada. Onların da tabii sıkıntıları var. Hepsine başsağlığı diliyorum. Ama bu bir afet. Ben çok bilmiyorum; ama afet olduğu zaman sel taştığı zaman yataklar değişebilir. Bir binayı ne kadar sağlam yapsanız da altından, temelinden bir uç bulursa akan su orayı oyar ve binayı devirir. Bu hangi bina olursa olsun fark etmez. Tahmin ediyorum yıkılan binada da öyle bir sonuç olmuş" dedi.

'ADALETE GÜVENİYORUZ'

Ahmet Özkan, Ezine Çayı'nın üzerinde 4 köprüden sadece birinin ayakta kalabildiğini ifade ederek, "Sonuçta ağaçlar geldi çay içlerinden köprüleri tıkadı. Bizim Ezine Çayımızın üzerinde 4 tane köprü var. Bir tek o ayakta. Selin şiddeti buradan belli. Çarşının içinde de belli. Biz adalete güveniyoruz. Adalet daha iyi bilir. Kardeşimin İnebolu'da da inşaatları var. Burada da bu zamana kadar net bilmiyorum ama 40-50 bina yapmıştır. Diğer binalar altları su geldiği için hasar gördü ağaçlar taşlar geldiği için hasar görmüştür ama ondan başka yıkılan olmamıştır. 10 katlıyı da o yapmıştı. Yapı denetimi var. Bir demir eksik olsa 'bunu tamamla' diyor. Ben bir şey diyemiyorum" ifadelerini kullandı.

DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Nursima ÖZONUR

2021-08-19 17:39:51



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