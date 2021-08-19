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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vidinlioğlu: “Yaralarımızı hep birlikte saracağız”

İHA

Vidinlioğlu: “Yaralarımızı hep birlikte saracağız”

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinloğlu, Kredi Yurtlar Kurumu’nda kalan vatandaşları ziyaret ederek, “Bölge halkımızın yaralarını hep birlikte saracağız” dedi.
Batı Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan yağış sonrası sel felaketi yaşanan başta Bozkurt ve Abana ilçelerinde yaşayan ve bu felaket sonrası evsiz kalan ya da evleri kullanılamayacak halde olan vatandaşlar, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından sağlanan imkanlar doğrultusunda Kastamonu merkezdeki kampüs alanlarında bulunan yurtlara yerleştirildi.
Sürecin ilk anından itibaren felaket bölgesinde yer alarak vatandaşların yanında olan, yaraların sarılması için Kastamonu Belediyesi’nin tüm imkanlarını seferber eden Başkan Op. Dr. R. Galip Vidinlioğlu, önceki akşamda Kredi Yurtlarına Yerleştirilen vatandaşları ziyaret etti.

“Yaralarımızı birlikte saracağız”
Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta yaşanan sel felaketinden son derece üzüntü duyduğunu, özellikle Bozkurt ilçesinde içinde bulunduğu durumun kendisini ciddi anlamda kaygılandırdığını ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, şunları söyledi; “Bizi biz yapan birlikte atan kalplerimiz. En zor zamanlarda dahi birlikten, dayanışmadan kopmayan yüreklerimiz. Sizler sıcak yuvalarınıza kavuşuncaya dek bizler rahat uyumayacağız... Eşim İlknur Vidinlioğlu ile birlikte afetten zarar gören ve ilimizde KYK yurtlarında kalan hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Sohbet etme imkanı bulduğumuz hemşehrilerimize yaşanan afet nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi ve hayatını kaybeden yakınları için de baş sağlığı dileklerimizi ilettik. Bölgede yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdik. İnşallah bu yaraları el birliğiyle devletimizin gücüyle milletimizin duasıyla saracağız. Allah yardımcımız olsun”

“Dolmuşlar ücretsiz hizmet verecek”
Yaşanan sel felaketinin ardından Bozkurt ve Abana ilçelerinde sel felaketi sonrası barınacak yeri olmayan vatandaşların Kastamonu merkeze belediye tarafından tahliyesinin sağlandığını ifade eden Vidinlioğlu; “KYK ve Şeyh Şabani Veli yurtlarında kalan vatandaşlarımıza ayrıca özel hizmet aracı tahsis ettik. Bu araçlarla şehir içine ücretsiz bir şekilde ulaşım sağlayabilecekler. 11.0017.00 saatleri arasında hizmet verecek olan araçlarımız vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur” dedi.
Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan yağış sonrası sel felaketi yaşanan Bozkurt ve Abana ilçelerinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık başkanlığında yapılan, Abana Afet Koordinasyon Merkezi toplantısına katılan Vidinlioğlu, bölgedeki durumla ilgili bilgiler vererek, halkın ve vatandaşların sorunlarını hakkında bilgilendirme yaptı.
Yaşanan sel felaketinin ilk gününden itibaren vatandaşla istişare içinde olan Başkan Vidinlioğlu, hem bölgeye hem de halkın sorunlarına hakim olması sebebiyle bölgeye ziyarette bulunan bakan ve hükümet yetkililerine halkın ve bölgenin sorunlarını anlatarak bölgede yaşayan insanların sesi oldu.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Vidinloğlu, şunları kaydetti; “Belirtmek isterim ki Türkiye çok güçlü ve temelleri sağlam bir ülke. Devletimizin imkanlarını bölgemizde ciddi anlamda hissediyoruz. Son bir haftada çok ciddi bir gayret ve seferberlik var. Bölgemizi hemen hemen her gün ziyaret eden bakanlarımıza ve devlet yetkililerine teşekkür ediyorum. Keza İçişleri bakanımız sayın Süleyman Soylu her zaman yanımızda. Allah bakanımızdan razı olsun. Pek tabi biz de bu ziyaretler esnasında bakanlarımızla istişarelerde bulunuyoruz. Bu arada kendilerine ulaşamayan vatandaşlarımızın taleplerini kendilerine ilk ağızdan iletiyoruz. Bizim yapabileceğimiz bir konu varsa zaten anında çözmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi bu bölge eski haline hatta eskisinden daha iyi hale gelene kadar buradayız. Bu süreçte bizleri de yalnız bırakmayan, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen halkımıza da teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Allah onlardan da razı olsun”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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