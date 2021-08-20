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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamp alanı olarak kullanılan alan araç mezarlığına dönüştü

İHA

Kamp alanı olarak kullanılan alan araç mezarlığına dönüştü

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde hurdaya dönen araçlar, kamp alanı olarak kullanılan alanda toplanıyor. Enkazdan onlarca aracın çıkarılıp getirildiği alan ise adeta araç mezarlığını andırdı.
Kastamonu’da 11 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu. Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri ve ev sular altında kaldı.
Sel sularının çekilmesinin ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Kastamonu’nun birçok ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrasında gerçekleşen selde zarar gören araçlar, hasar tespit çalışması için Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampına getiriliyor. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampı’nın şu anki görüntüsü ise tam bir araba mezarlığını andırıyor. Trafik polisleri tarafından plaka, marka ve model tespiti yapılan arabalar, hasar tespiti için bekletiliyor. Ayrıca, kasko sigortası olan araç sahipleri, emniyete verdikleri ifadenin ardından araçlarını alandan alabiliyor. Kaskosu olmayan arabalar ise, hasar tespiti ve bilirkişi raporu düzenlendikten sonra yasal süreç için bekletiliyor.
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampının hurdaya çıkan araçlarla dolmasının ardından İnebolu ilçesinde de boş bir alanda yeni bir alan belirlendi. Selde zarar gören araçlar, bu alana çekilmeye devam ediyor.

“Bundan sonra daha tedbirli olacağız”
Kayınvalidesine ait aracın selde kaybolduğunu ve onu aradığını söyleyen Can Tutcan, “Gördüğünüz üzere araçların hali perişan. Bunlar daha bir kısmı. Buradaki araçlar kadar olanı kayıp, büyük kısmı da İnebolu ilçemize çekiliyor. İlçede selden zarar gören araçları yüzde 90’ı kayıp. Yüzde 10 civarında bir araç kaldı. Keşke bütün araçlar gitseydi de o kayıplar olmasaydı. Bir sürü can kaybımız var. Onun üzüntüsünü de yaşıyoruz. Ama yine de gelip buraya bakıyoruz aracımıza. Elimizden bir şey gelmiyor, yapacak bir şeyimiz yok. Sağ olsun devletimiz ilk andan itibaren bizlere çok destek oldu. Yalnız olmadığımızı hissettirdi bize. Başta Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile valimiz olsun, belediye başkanımız olsun, bizleri hiç yalnız bırakmadılar. İnşallah bu süreçten sonrada bizleri yalnız bırakmazlar. Çünkü bizdeki psikoloji şu. Bundan sonra ne olacak, bundan sonra bizi yalnız bırakacaklar mı? İnsanların endişesi bu. Sayın Bakanımız her seferinde burası ayağa kalkana kadar burada kalacağını söylüyor. İnşallah öyle olacak, inanıyorum. İnşallah el birliği ile ilçemizi yine eski günlerine, daha güzel günlerine getireceğiz. Acımız büyük, kaybımız büyük. Ama inşallah yeni günler için, gelecek nesillerimiz için güzel bir ilçe bırakacağız. Daha tedbirli olacağız” dedi.

“Çalıştığım okulum yıkılacak”
Bozkurt’ta ikamet ettiğini söyleyen Tuncay Dıvar ise, “Buraya akrabamın arabasına bakmaya geldik. Ama bulamadık maalesef. Belki İnebolu’da olabilir, bilmiyorum belki de kayıp. Başımıza böyle bir felaket geldi. Ben, Bozkurt Ortaokulu’nda çalışıyorum. Okulumuzun da ağır hasarlı olmasından dolayı yıkım kararı alındı. Okulumuzda yıkılacak. Başımıza böyle bir felaket geldi. Herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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