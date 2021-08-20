Bozkurt'ta acil yıkım kararı verilen binalar yıkılıyor (2)

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CAN KAYBI TOPLAM 81 OLDU

Kastamonu'da selden en çok etkilenen Bozkurt ilçesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 70, Sinop'ta 10, Bartın'da 1, toplam 81 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" denildi.

Kastamonu'da 6 bin 11 personel, 771 araç, 692 iş makinesi, 14 vidanjör, 68 bobcat, 15 itfaiye aracı, 34 bot ve 61 motopomp, 3 dalgıç pompa, 4 kepçe, 14 arama köpeği ile arama ve temizlik çalışmalarının sürdüğü belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Nursima ÖZONUR

2021-08-20 13:55:53



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