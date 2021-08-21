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Mehmetçik sel bölgesinde bayrak sevgisini bir kez daha gösterdi Çamurun içerisinden çıkardıkları Türk bayrağını temizleyerek duvara astılar Selin izlerini silebilmek için var gücüyle çalışan Mehmetçik gönülleri bir kez daha kazandı

İHA

Mehmetçik sel bölgesinde bayrak sevgisini bir kez daha gösterdi Çamurun içerisinden çıkardıkları Türk bayrağını temizleyerek duvara astılar Selin izlerini silebilmek için var gücüyle çalışan Mehmetçik gönülleri bir kez daha kazandı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde selin izlerini silebilmek için cansiperane çalışan Mehmetçik, çamurun içerisinde Türk bayrağını temizleyerek duvara astı.
Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihine meydana gelen sel felaketi Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde birçok can kaybı meydana gelirken, ilçe genelindeki çoğu ev ve işyeri zarar gördü. Selin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışan Mehmetçikler selden zarar gören bir banka şubesinde yaptıkları temizlik çalışmaları esnasında çamurun içerisine düşmüş Türk bayrağı buldu. Bayrağı hemen yerden kaldıran Mehmetçik, temizlediği bayrağı duvara astı. Bölgede gece gündüz çalışarak selin izlerini silmeye çalışan Mehmetçiğin duyarlı hareketi bir kez daha gönülleri fethetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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