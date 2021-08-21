Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "1 yıl içerisinde hem Sinop’u hem de Kastamonu’yu ayağa kaldıracağız” “Afet oluşturacak yerlere yapılaşmadan sakınalım”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "1 yıl içerisinde hem Sinop’u hem de Kastamonu’yu ayağa kaldıracağız” “Afet oluşturacak yerlere yapılaşmadan sakınalım”

İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "1 yıl içerisinde hem Sinop’u hem de Kastamonu’yu ayağa kaldıracağız” “Afet oluşturacak yerlere yapılaşmadan sakınalım”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sel afetinin yaşandığı Kastamonu, Bartın ve Sinop’u 1 yıl içerisinde ayağa kaldıracaklarını belirterek, afet oluşturabilecek yerlerde yapılaşmadan sakınılmasını istedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sel afetinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu’da incelemelerde bulundu. İlk olarak Sinop’un Ayancık ilçesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ardından sel felaketinde en büyük ağır hasarı gören Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine geldi. Bozkurt’ta Afet Koordinasyon Merkezinde yürütülen çalışmalar hakkında brifing alan Oktay, daha sonra hasar gören alanlarda incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından Ezine Çayı önünde açıklamalarda bulunan Oktay, “Bugün selden etkilenen bölgelerimizi hem de çalışma yapılan alanları yerinde görmek hem vatandaşlarımızla birlikte olmak, sıkıntılarını dertlerini Sayın Bakanlarımızla, ilgili bütün kurumlarımızla zaten ilk andan itibaren herkes çok sıkı bir şekilde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde takip ediyoruz. Ama yerinde vatandaşımızla da hemhal olmak üzere bugün buradayız. Cumhurbaşkanımız, afet bölgesine geldi ve yerinde çalışmaları gördü, vatandaşımızla birebir görüşme yaptı, dertlerini sıkıntılarını dinledi. Şu anda da bütün kurumlarımızla bir an önce bütün hasarları giderme, dertlerimizi sıkıntılarımızı geride bırakmayı düşünüyoruz. Bugünde yine sizlerle birlikte vatandaşımızla birlikte olmak üzere Bozkurt’tayız. Bir an önce buradaki çalışmaları koordine ettik. Hamdolsun buradaki çalışmalar son derece hızlı Sinop’ta da, Türkeli’de de son derece hızlı devam ettiğine şahit olduk. Aynı şeyi Bozkurt’ta görüyor olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. İçişleri Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımızı nezdinde tebrik etmek istiyorum. Gece gündüz burada uyku uyumadan, yine Ulaştırma Bakanımız, Enerji Bakanımız aynı şekilde sürekli bölgede oldular. Hepsine de yürükten teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun diliyorum” dedi.

“1 yıl içerisinde afet olan yerleri ayağa kaldıracağız”
Kastamonu’da Bozkurt başta olmak üzere 8 ilçenin sel afetinden etkilendiğini belirten Oktay, şunları kaydetti:
“Belki 100 yılın afetlerinden birisini yaşadık. Biz, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi cana herhangi bir sıkıntı gelmediği sürece mala gelen sıkıntıları, hasarları çok hızlı bir şekilde yerine getiririz. Şu anda Bozkurt’ta yapılan çalışmalar, Kastamonu’da yapılan çalışmalarda yine bunu canlı şahididir. Biz, biraz önce yine kriz merkezimizde gerekli bilgilendirmeyi aldık. Görevli arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda yine su, beslenme ve barınma anlamında herhangi bir sıkıntının olmadığını görüyoruz. Elektrik ile ilgili ilk andan itibaren yine aynen Ayancık’ta olduğu gibi burada da köylerimizin her birine helikopterle ulaştırılan jeneratörler sayesinde herhangi bir elektrik sıkıtımız olmadığın görüyoruz: Ulaşım ile ilgili ana yollarımız her ilçemiz açılmış durumda. Köy yollarımız açılmış durumda. Sadece bir köy yolumuz hariç, orada da Ulaştırma Bakanlığımız gerekli çalışmalarını sürdürüyor. Tabii ki hasar tespiti herhangi bir afetten son derece önemli. Hasar tespit çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ilk andan itibaren çok yakinen takip ettiler. Burada da hasar tespit çalışmalarının yoğun olarak tamamlandığını ama hemen arkamızda gördüğünüz yıkılan binalardaki yine bazı binalarda arama kurtarma çalışmaları, yine burada 4 kaybımızın olduğunu biliyoruz. Burada arama çalışmalarımız hassas bir şekilde devam ediyor.”

“Tüm vatandaşlarımızın, ilçelerimizin, köylerimizin ayağa kalkmasını inşallah sağlayacağız”
Hasar tespit çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini belirten Oktay, “Gerek konut gerek ticarethane, altyapı, üstyapı ve tarımsal boyutta, küçükbaş, büyükbaş hayvanlarımız da dahil ilçe merkezlerimizde ve köylerimizde zarar gören tüm vatandaşlarımızın zararları tespit edilmektedir. Mala geleni geri getiririz, bunda son derece kararlıyız. Bunu son derece hızlı bir şekilde tüm vatandaşlarımız, ilçelerimizin, köylerimizin ayağa kalkmasını inşallah sağlayacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bakanlığımız, bununla ilgili projelerini bizlerle paylaştılar. Cumhurbaşkanımız bilindiği üzere diğer bölgelerdeki uygulamalarında 1 yıl içerisindeki ayağa kaldırdı. Bunu Giresun’da da gördük hatta yine biraz önce Milli Eğitim Bakanlığımızda yine 2 ilçemizde yapılan konutların nasıl faaliyete geçtiğini bizler şahit olduk. Burada aynı şeye şahit olacağız inşallah. 1 yıl içerisinde burada da ayağa kaldıracağız. Sağlık Bakanlığına ait binalarda yine su basan hastanelerimiz var. Şu anda her türlü sağlık hizmetleri veriler halde. Hamdolsun sağlık alanında da bir sıkıntımız yok. Diğer alanlarda da tüm hızıyla çalışmalarımız devam ediyor. AFAD Başkanlığımız tarafından hem güneydeki yangınlar hem de buradaki sel afetlerle ilgili hamdolsun vatandaşımızın yine son derece yakından, gönülden sahiplenmesiyle çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Ayni bağışlarla ilgili hem Sinop’ta hem de Kastamonu’da aynı şeyi gördük. Vatandaşlarımız, o kadar yakından ve candan öyle sahiplendiler ki tüm Türkiye’de bunu. Neredeyse artık bu ilçelerimizde tutacak konumda olmadığı için diğer merkezlerde de depolamak zorunda kaldık” diye konuştu.

“Lütfen afet oluşturacak yerlere yapılaşmadan sakınalım”
Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Oktay, “Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece, dayanışmamızı son derece sımsıkı, devlet, millet dayanışmasını sımsıkı tuttuğumuz sürece gerek dışarıdan, gerek içeriden kurulmaya çalışılan, bunu yangınlarda çok net gördük, acıdan siyaset yapma veya vatandaşlarımız can derdindeyken ‘Buradan nasıl siyaset yapabilirim?’ anlamında son derece basit düşünceleri tamamen dışa attığımız zaman görüyoruz ki biz birlik, beraberlik içerisinde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok ve bunu Bozkurt’ta da gösterdik, göstereceğiz de inşallah. Yıkılan binalarımızın tüm oradaki hem ayıklanması, temizlik olayı hem hemen sonrasında da yeniden afete dayanıklı bir bölgede risklerin daha az olduğu bir bölgede, ki bu bölge de belirlendi zaten, dolayısıyla hemen orada fiilen çalışmalar başlayacaktır. Tabii bir kez daha ben şunu hatırlatmak istiyorum; Cumhurbaşkanımız da bölgenin evladı, liderimiz ama her defasında da şunu ifade ediyor; dere yataklarına, dere güzergahına ne olur ev yapmayın, yapılaşma olmasın, konutları buraya yapmayın veya heyelan bölgelerine. Dolayısıyla ben bunu buradan bir kez daha tekrarlamak istiyorum. İklim değişikliği var ve bunu bütün dünya olduğu gibi Türkiye olarak biz de hissediyoruz. Bunu göz ardı edemeyiz artık. Bu iklim değişikliğinin sonucu olarak da belki son 5060 yılda yaşadığımı bu tür afetleri daha sık yaşama ihtimalimiz çok daha artacak. Bunun için de yapılaşmaya ve riskleri azaltmaya ihtiyacımız var. Hem alt yapıda hem üst yapıda. Dolayısıyla ben vatandaşlarımızdan, yerel yönetimlerimizden özellikle rica ediyorum, bir kez daha tüm vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Lütfen gerek dere yatakları olsun, gerek heyelan bölgeleri olsun, afet oluşturacak yerlere yapılaşmadan sakınalım. Dere kendisinden alınanı tekrar alıyor, bunu affetmiyor. Bunu en iyi bilen de Karadeniz bölgesi” şeklinde konuştu.

“Yaralar sarılana kadar buradaki çalışmalar bu şekilde olacaktır”
Kastamonu’da yürütülen çalışmaların son derece güzel bir şekilde devam ettiğini söyleyen Oktay, şunları kaydetti:
“Hem moral desteği olma hem de ilave yapabileceğimiz bir şey varsa diye katkı verebileceğimiz konular için buradayız. Tüm kabine olarak aynı çalışmayı yapıyoruz. Son ana kadar, tüm yaralar sarılana kadar da bu şekilde devam edecektir. Bozkurtlular bilsin ki, Abanalılar bilsin ki, Kastamonulular bilsin ki, Sinoplular bilsin ki Cumhurbaşkanımız her an, her saniye yapılan çalışmaları yerinde takip ediyor. Aynı şekilde tabii güneyde orman yangınları sonucunda oluşan hasarlar da dahil o çalışmaları da aynı ciddiyetle, aynı hassasiyetle son derece yakından takip ediyoruz. Ben tekrar Kastamonu Bozkurt başta olmak üzere, Sinop, Bartın, Zonguldak ve 1 ay öncesinde Rize ve Artvin vardı, ben tekrar milletimize buradan geçmiş olsun diyorum, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. Cenabı Hak inşallah bu tür afetleri tekrar göstermesin. Ama biz her an olacakmış gibi hazır olalım diye bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ben tekrar Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve İçişleri Bakanımız başta olmak üzere ilk günden beri sahada tüm kurum ve kuruluşlarımız neredeyse uyku uyumadan böyle bir afeti ayağa kaldırmalarından dolayı yürekten teşekkür ediyorum Cumhurbaşkanımız, şahsım ve milletim adına. Yüreğinize sağlık, Allah razı olsun. İnşallah bu tür afetleri bir daha yaşamayız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Afet oluşturacak yerde yapılaşmadan uzaklaşalım
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Afet oluşturacak ...
122 yıllık tarihi köprü selde büyük zarar gördü
YEREL HABERLER 122 yıllık tarihi köprü selde büyük zarar gördü
Emek verdiği stadı molozlar içinde görünce gözyaşlarını tutamadı Yeşil stadyum moloz yığınlarıyla doldu Sel sonrasında stadın son hali dehşete düşürdü Turnuva için geldiği stadyumu sel basınca kayboldu
YEREL HABERLER Emek verdiği stadı molozlar içinde görünce ...
Sel bölgesinde ayının saldırısına uğrayan köpek tedavi edildi
YEREL HABERLER Sel bölgesinde ayının saldırısına uğrayan köpek ...
Mehmetçik sel bölgesinde bayrak sevgisini bir kez daha gösterdi Çamurun içerisinden çıkardıkları Türk bayrağını temizleyerek duvara astılar Selin izlerini silebilmek için var gücüyle çalışan Mehmetçik gönülleri bir kez daha kazandı
YEREL HABERLER Mehmetçik sel bölgesinde bayrak sevgisini bir kez ...
Kurtarabildikleri eşyaları sırtlayarak ekmek teknelerini böyle terk ettiler Onlarca kişinin ekmek yediği sanayi sitesi yıkılıyor Selden etkilenen Abana Küçük Sanayi Sitesi'nde yıkım devam ediyor Sitede esnaflık yapan Abdullah Eren: “Seli görünce aklım gitti, inanamadım”
YEREL HABERLER Kurtarabildikleri eşyaları sırtlayarak ekmek ...
Batı Karadeniz’de sel afetinde 137 acil yıkılacak bina bulunuyor Sel felaketinde 4 bin 888 bina incelendi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan: “1 hafta içerisinde çok ciddi bir noktaya geleceğiz”
YEREL HABERLER Batı Karadeniz’de sel afetinde 137 acil yıkılacak ...
Ölü sayısının 70’e yükseldiği Kastamonu’da çalışmalar sürüyor Ağır hasarlı olduğu tespit edilerek tahliye edilen binalar yıkılıyor
YEREL HABERLER Ölü sayısının 70’e yükseldiği Kastamonu’da çalışmalar ...
Kastamonu Belediyesi afet bölgelerinde ilaçlama çalışmalarına başladı Vidinlioğlu: “Bölgenin en iyi koşullara en hızlı şekilde ulaşması için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyesi afet bölgelerinde ilaçlama ...
Kastamonu’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kastamonu’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 ...
Bakan Soylu aradı, Bakan Koca söz verdi Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde hastane sözü Bakan Fahrettin Koca'dan geldi
YEREL HABERLER Bakan Soylu aradı, Bakan Koca söz verdi Kastamonu'nun ...
Sel bölgesinde yağış sonrası oluşan heyelan korkuttu
YEREL HABERLER Sel bölgesinde yağış sonrası oluşan heyelan korkuttu
Sele kapılarak hayatını kaybeden Duygu öğretmen toprağa verildi
YEREL HABERLER Sele kapılarak hayatını kaybeden Duygu öğretmen ...
Sel sularına kapılıp hayatını kaybeden anaokulu öğretmeni toprağa verildi Bakan Soylu, anaokulu öğretmeninin cenaze duasını yaptı
YEREL HABERLER Sel sularına kapılıp hayatını kaybeden anaokulu ...
Sel nedeniyle balçıkla dolan Bozkurt’taki şehitlik Mehmetçik tarafından temizlendi Çalışmalara Kartal Belediyesi de katıldı Başkan Gökhan Yüksel şehitliği ziyaret etti
YEREL HABERLER Sel nedeniyle balçıkla dolan Bozkurt’taki şehitlik ...
Selin boyutunu gözler önüne seren kız yurdu yıkılıyor Bozkurt’ta hasar alan binaların yıkım işlemleri sürüyor
YEREL HABERLER Selin boyutunu gözler önüne seren kız yurdu ...
Felaket bölgesindeki ilk Cuma namazı Camiyi Cuma’ya hazırlayabilmek için yoğun çaba sarf edilmişti Bakan Soylu’nun da katılımı ile merkez camiinde Cuma namazı kılındı Bakan Soylu, namaz sonrasında çocukların bisiklet isteğini kırmadı
YEREL HABERLER Felaket bölgesindeki ilk Cuma namazı Camiyi Cuma’ya ...
Aileden CHP’li olduğunu söyleyen selzede: “Artık AK Partiliyim”
YEREL HABERLER Aileden CHP’li olduğunu söyleyen selzede: “Artık AK ...
Bozkurt'ta acil yıkım kararı verilen binalar yıkılıyor (2)
YEREL HABERLER Bozkurt'ta acil yıkım kararı verilen binalar ...
Bozkurt'ta acil yıkım kararı verilen binalar yıkılıyor
YEREL HABERLER Bozkurt'ta acil yıkım kararı verilen binalar ...
Felaket bölgesinde içerisi balçık dolu cami Cuma’ya yetiştirildi Mehmetçik o cami için kolları sıvamıştı, merkez cami Cuma namazına hazır Sel bölgesindeki ilk Cuma namazı için vatandaş caminin yolunu tuttu Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar: “Yoğun çalışma sonrasında camimizi Cuma namazına hazır hale getirdik”
YEREL HABERLER Felaket bölgesinde içerisi balçık dolu cami Cuma’ya ...
1 hafta sonra tadilata girecek olan Özlüce Ortaokulu’da selde büyük hasar aldı
YEREL HABERLER 1 hafta sonra tadilata girecek olan Özlüce ...
Bozkurt Şehitler ve Gaziler Anıtı taş ve molozlardan temizlendi
YEREL HABERLER Bozkurt Şehitler ve Gaziler Anıtı taş ve molozlardan ...
Selin yerle bir ettiği ilçede izlerin silinebilmesi için cansiparane çalışılıyor
YEREL HABERLER Selin yerle bir ettiği ilçede izlerin silinebilmesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.