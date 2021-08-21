Fuat Oktay, kendisine ‘Fuat dede’ diye seslenen çocuklara oyuncak dağıttı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, felaket bölgesinde incelemelerde bulundu

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ziyaretleri esnasında kendisine ‘Fuat dede ne yapıyorsun?’ diye seslenen çocuklara kayıtsız kalmayarak, çeşitli oyuncaklar hediye etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sel afetinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu’da incelemelerde bulundu. Oktay, felaketin etkisinin en büyük olduğu ilçe Bozkurt’ta gerçekleştirdiği basın açıklaması sonrasında ilçede incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ziyareti esnasında kendisine ‘Fuat dede ne yapıyorsun?’ diyerek seslenen çocuklara oyuncak dağıttı. Oyuncaklarını alan selzede çocukların mutluluğu ise gözlerine yansıdı. Oktay daha sonrasında ilçede ziyaretlerini sürdürdü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.