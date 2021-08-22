Kaymakam Atıcı, felaketin yaralarını sarmak için çalışmalara başladı Afet bölgelerinin tecrübeli kaymakamı Bozkurt’ta çalışmalarına hız verdi Afet kaymakamı için sosyal medyada ‘Zor günlerin adamı’ yorumu yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Atıcı, felaketin yaralarını sarmak için çalışmalara başladı Afet bölgelerinin tecrübeli kaymakamı Bozkurt’ta çalışmalarına hız verdi Afet kaymakamı için sosyal medyada ‘Zor günlerin adamı’ yorumu yapıldı

İHA

Kaymakam Atıcı, felaketin yaralarını sarmak için çalışmalara başladı Afet bölgelerinin tecrübeli kaymakamı Bozkurt’ta çalışmalarına hız verdi Afet kaymakamı için sosyal medyada ‘Zor günlerin adamı’ yorumu yapıldı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrasında bölgeye kaymakam olarak atanan Murat Atıcı, selin yaralarını sarabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketi, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde birçok binaya ve iş yerine zarar verdi. Kastamonu’da 71, Sinop’ta 10 ve Bartın’da da 1 olmak üzere toplam 82 vatandaş da felaket nedeniyle hayatını kaybetti. Selden en çok etkilenen ve neredeyse tamamen sular altında kalan Bozkurt ilçesinde yaraların sarılabilmesi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yaşanan felaketin ardından ilçeye kaymakam olarak, afet bölgelerindeki tecrübesi sebebiyle Murat Atıcı atandı. Daha önce Erzincan Kemaliye’deyken Erzincan depremi sonrası bölgeye vali yardımcısı olarak atanan Atıcı, ardından Giresun’un sel felaketi yaşanan ilçesi Dereli'de kaymakam olarak görev yaptı. Burada yürüttüğü faydalı çalışmalarla adından söz ettiren Kaymakam Atıcı, Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen sel felaketinde de koordinatör kaymakamlık görevini yürüttü. Bu bölgelerdeki tecrübelerinin ardından Kaymakam Atıcı, son olarak Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen yaraların sarılabilmesi için ilçeye kaymakam olarak atandı.
Göreve getirildiği ilk günden beri ilçede yürütülen çalışmaları inceleyen Kaymakam Atıcı, Bozkurt’un yaralarını sarabilmek için durmaksızın çaba sarf ediyor. İlçe halkı tecrübelerine güvendikleri Kaymakamın Bozkurt’a da faydalı olabileceğini düşünürken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise Murat Atıcı için ‘Süper kaymakam’, ‘Zor günlerin adamı’ şeklinde yorumlarda bulundu.

“Kaymakamımız her yeri dolaşıyor, buranın yaralarını sarmak için elinden geleni yapıyor”
İlçeye kaymakam olarak atanan Murat Atıcı’nın tecrübesine güvendiklerini söyleyen selzede Yılmaz Topçu, “Buraya atanan kaymakamımız Murat Atıcı Beyefendi Giresun’dan gelme. Giresun’daki sel felaketinden tecrübeli, oranın yaralarını saran bir kaymakam. Onun neticesinde kendisi buraya atandı. Bakanımız Süleyman Soylu da buranın yaralarını sarmak için elinden geleni yapıyor, gece gündüz burada sağ olsunlar. Murat Atıcı’yı da bildiğim kadarıyla Süleyman Soylu atadı buranın yararlını sarabilme açısından. Tecrübeli olduğu için buraya atandı zaten. Umarım tecrübesinden yararlanarak inşallah buranın yaralarını sarar. Türkiye’nin dört bir yanından kurum ve kuruluşlar burada. Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız İçişleri Bakanlığımız ve birçok bakanlığımız hepsi buradalar, geldiler, burayı gördüler İçişleri Bakanımız hala daha burada. Türkiye’nin dört bir yanından belediye başkanlarımız hepsi geldiler buraya sağ olsunlar. Hepsi burada Bozkurt’un yaralarını sarmak için vaatlerde bulundular, ellerinden geleni yapıyorlar. AFAD ekipleri zaten başından beri burada, gönüllülerimiz burada. Hepsine ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum ama şu an daha enkaz kalkmış değil, Bozkurt’un dörtte biri daha temizlenmiş değil. Gelen sel felaketi o kadar büyüktü ki ondan dolayı dörtte biri dahi temizlenemedi yoksa yardım gelmedi değil yani herkes burada ellerinden geleni yapıyorlar sağ olsunlar. İnşallah zaman içerisinde burası temizlenecektir. Kaymakamımız her yeri dolaşıyor, buranın yaralarını sarmak için elinden geleni yapıyor. Bakanımız da hiç kimseyi ayırt etmeksizin herkesle burada görüştü yaralarını sarmak için o da elinden geleni yapıyor. Bu konuyla ilgili kaymakamımız tecrübeli, Giresun’da tecrübeyi kazandı. Bu sel felaketini orada da yaşadık” dedi.

“İnşallah burayı da Dereli gibi düzeltirler”
Kaymakam Atıcı’nın ilçede yürütecekleri çalışmaları umutla beklediklerini söyleyen 64 yaşındaki selzede Hayrettin Kaya ise “Dereli kaymakamının Bozkurt’a atandığını duyduk. Buralarda geziyorlar yani inşallah burayı da Dereli gibi düzeltirler, en kısa zamanda evlerine kavuşur. İnsanlar yurtlarda kalıyor, kalacak yerleri yok. Ben şahsen Kastamonu’da yurtta kalıyorum. Evimden haber almaya geldim, arabam gitti bir cevap yok ama bu kaymakamdan umudumuz var inşallah. Buralarda dolaşıyor, halkla ilgileniyor arkadaşlarıyla geziyor, bakıyor. İnşallah burayı da Dereli gibi düzeltebilirler temennimiz o. Bütün umudumuz onlar, bizim artık yapacağımız bir şey kalmadı. Evimizin altına su basmış benim eşyalarımda bir zarar yok ama arabam gitti arabamı arıyorum derelere baktım yok. Denize mi gitti, nereye gitti bilemiyorum. İnşallah en kısa zamanda buraları gelen kaymakam bey düzeltir de biz de rahata kavuşuruz temennimiz o” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kendisi de dahil tüm ailesi selde mahsur kaldı, babasını kaybetti Hasta babasını kurtarabilmek için koştu, selin ortasında mahsur kaldı Hasta babasını kaybetti, kendisi ve çocuğu selin ortasında mahsur kaldı Korku dolu anları anlatan selzede: “Tek düşüncem babamı kurtarabilmekti, kurtaramadım”
YEREL HABERLER Kendisi de dahil tüm ailesi selde mahsur kaldı, ...
Sel felaketi sonrası kayıp ihbarı yapılan 10 kişi didik didik aranıyor 71 kişinin öldüğü Kastamonu’da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor Kastamonu’da selin izleri silinmeye başladı
YEREL HABERLER Sel felaketi sonrası kayıp ihbarı yapılan 10 kişi ...
Boyunu aşan sel sularına rağmen sörf tahtasıyla 4 kişiyi kurtardı Kendi ailesini bidonla, 4 kişilik aileyi sörf tahtasıyla kurtardı Üniversite öğrencisi Yiğit Şentürk: “Çatıdan dürbünle bakarken mahsur kalan aileyi gördüm ve kurtarmam gerektiğini düşündüm”
YEREL HABERLER Boyunu aşan sel sularına rağmen sörf tahtasıyla 4 ...
Fuat Oktay, kendisine ‘Fuat dede’ diye seslenen çocuklara oyuncak dağıttı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, felaket bölgesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Fuat Oktay, kendisine ‘Fuat dede’ diye seslenen ...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "1 yıl içerisinde hem Sinop’u hem de Kastamonu’yu ayağa kaldıracağız” “Afet oluşturacak yerlere yapılaşmadan sakınalım”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "1 yıl içerisinde hem ...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Afet oluşturacak yerde yapılaşmadan uzaklaşalım
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Afet oluşturacak ...
122 yıllık tarihi köprü selde büyük zarar gördü
YEREL HABERLER 122 yıllık tarihi köprü selde büyük zarar gördü
Emek verdiği stadı molozlar içinde görünce gözyaşlarını tutamadı Yeşil stadyum moloz yığınlarıyla doldu Sel sonrasında stadın son hali dehşete düşürdü Turnuva için geldiği stadyumu sel basınca kayboldu
YEREL HABERLER Emek verdiği stadı molozlar içinde görünce ...
Sel bölgesinde ayının saldırısına uğrayan köpek tedavi edildi
YEREL HABERLER Sel bölgesinde ayının saldırısına uğrayan köpek ...
Mehmetçik sel bölgesinde bayrak sevgisini bir kez daha gösterdi Çamurun içerisinden çıkardıkları Türk bayrağını temizleyerek duvara astılar Selin izlerini silebilmek için var gücüyle çalışan Mehmetçik gönülleri bir kez daha kazandı
YEREL HABERLER Mehmetçik sel bölgesinde bayrak sevgisini bir kez ...
Kurtarabildikleri eşyaları sırtlayarak ekmek teknelerini böyle terk ettiler Onlarca kişinin ekmek yediği sanayi sitesi yıkılıyor Selden etkilenen Abana Küçük Sanayi Sitesi'nde yıkım devam ediyor Sitede esnaflık yapan Abdullah Eren: “Seli görünce aklım gitti, inanamadım”
YEREL HABERLER Kurtarabildikleri eşyaları sırtlayarak ekmek ...
Batı Karadeniz’de sel afetinde 137 acil yıkılacak bina bulunuyor Sel felaketinde 4 bin 888 bina incelendi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan: “1 hafta içerisinde çok ciddi bir noktaya geleceğiz”
YEREL HABERLER Batı Karadeniz’de sel afetinde 137 acil yıkılacak ...
Ölü sayısının 70’e yükseldiği Kastamonu’da çalışmalar sürüyor Ağır hasarlı olduğu tespit edilerek tahliye edilen binalar yıkılıyor
YEREL HABERLER Ölü sayısının 70’e yükseldiği Kastamonu’da çalışmalar ...
Kastamonu Belediyesi afet bölgelerinde ilaçlama çalışmalarına başladı Vidinlioğlu: “Bölgenin en iyi koşullara en hızlı şekilde ulaşması için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyesi afet bölgelerinde ilaçlama ...
Kastamonu’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kastamonu’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 ...
Bakan Soylu aradı, Bakan Koca söz verdi Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde hastane sözü Bakan Fahrettin Koca'dan geldi
YEREL HABERLER Bakan Soylu aradı, Bakan Koca söz verdi Kastamonu'nun ...
Sel bölgesinde yağış sonrası oluşan heyelan korkuttu
YEREL HABERLER Sel bölgesinde yağış sonrası oluşan heyelan korkuttu
Sele kapılarak hayatını kaybeden Duygu öğretmen toprağa verildi
YEREL HABERLER Sele kapılarak hayatını kaybeden Duygu öğretmen ...
Sel sularına kapılıp hayatını kaybeden anaokulu öğretmeni toprağa verildi Bakan Soylu, anaokulu öğretmeninin cenaze duasını yaptı
YEREL HABERLER Sel sularına kapılıp hayatını kaybeden anaokulu ...
Sel nedeniyle balçıkla dolan Bozkurt’taki şehitlik Mehmetçik tarafından temizlendi Çalışmalara Kartal Belediyesi de katıldı Başkan Gökhan Yüksel şehitliği ziyaret etti
YEREL HABERLER Sel nedeniyle balçıkla dolan Bozkurt’taki şehitlik ...
Selin boyutunu gözler önüne seren kız yurdu yıkılıyor Bozkurt’ta hasar alan binaların yıkım işlemleri sürüyor
YEREL HABERLER Selin boyutunu gözler önüne seren kız yurdu ...
Felaket bölgesindeki ilk Cuma namazı Camiyi Cuma’ya hazırlayabilmek için yoğun çaba sarf edilmişti Bakan Soylu’nun da katılımı ile merkez camiinde Cuma namazı kılındı Bakan Soylu, namaz sonrasında çocukların bisiklet isteğini kırmadı
YEREL HABERLER Felaket bölgesindeki ilk Cuma namazı Camiyi Cuma’ya ...
Aileden CHP’li olduğunu söyleyen selzede: “Artık AK Partiliyim”
YEREL HABERLER Aileden CHP’li olduğunu söyleyen selzede: “Artık AK ...
Bozkurt'ta acil yıkım kararı verilen binalar yıkılıyor (2)
YEREL HABERLER Bozkurt'ta acil yıkım kararı verilen binalar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.