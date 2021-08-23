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Tosya'da çöp konteyneri dağıtımı sürüyor

İHA

Tosya'da çöp konteyneri dağıtımı sürüyor

Tosya Kaymakamlığı tarafından temin edilen çöp konteynerleri, köy muhtarlarına teslim edildi.
Köylerin daha temiz ve yaşanabilir hale gelmesi için Tosya Kaymakamlığı tarafından temin edilen çöp konteynerleri, Bayat köyüne teslim edildi. Çöp konteynırların teslim edilmesinin ardından açıklamada bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Bayat köyümüz de çöp derdinden kurtuldu. Köylerimizdeki çöp sorunlarını devletmillet işbirliği içinde çözüme kavuşturma, köylerimizi daha yaşanılabilir hale getirme ve çevre bilincini ilçemizin her noktasında hakim kılma yönündeki çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de Bayat Köyümüz için temin ettiğimiz 8 adet yeni çöp konteynırını muhtarımıza teslim ettik. Hayırlı olsun” dedi.

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