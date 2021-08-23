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Bakan Özer: “Hem yangın bölgesinde hem de sel bölgesinde okullarımız 6 Eylül’de açılacak”

İHA

Bakan Özer: “Hem yangın bölgesinde hem de sel bölgesinde okullarımız 6 Eylül’de açılacak”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, hem yangın bölgesinde hem de sel bölgesinde okulların 6 Eylül’de açılacağını belirterek, ayrıca Bozkurt’ta tüm öğrencilerin kırtasiye malzemelerinin ücretsiz şekilde dağıtılacağını ve her öğrenciye de tablet hediye edileceğini söyledi.
Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk olarak AFAD Koordinasyon Merkezinde yetkililerle bir araya geldi. Burada yetkililerden son durum hakkında bilgi alan Bakan Özer, ardından afetin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Burada karşılaştığı hem vatandaşlarla hem de öğrencilerle sohbet eden ve geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bakan Özer, afet bölgesinde okulların açılmasıyla ilgili herhangi bir sorunun olmayacağını kaydetti.

Bakan Özer, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza da Allah’tan şifalar diliyorum. Sel felaketinin başladığı günden itibaren devletimiz tüm imkanlarıyla sahada yaraları sarmak için tüm Bakanlıklarımız birbirleriyle koordineli şekilde süreçlerini yürütüyorlar. Bizde Milli Eğitim Bakanlığı olarak sel felaketinin başlangıcından itibaren eğitim kurumlarımızın sadece Kastamonu’da değil Sinop’ta, Bartın’da eğitim kurumlarımızın ne halde olduğunu, nasıl hızlı bir şekilde eğitim öğretime başlayacağıyla ilgili tüm bakanlarımızla, bakan yardımcılarımızla, genel müdürlerimizle, il müdürlerimizle sürece yönettik. Şu an itibariyle Kastamonu ve diğer Sinop ve Bartın’da 6 Eylül’de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış bulunuyoruz. Eğer okul binasında değişiklik olması durumunda öğrencilerimizin tamamını taşımalı eğitim kapsamına aldık ve böylece öğrencilerimizin ücretsiz bir şekilde okullarına götüreceğiz, öğleyin ücretsiz bir şekilde sıcak yemeklerini yiyecekler ve akşamda evlerine ücretsiz bir şekilde evlerine teslim edeceğiz. Diğer tarafından bu bölgedeki tüm öğrencilerimizin yeni eğitim öğretim yılına hazırlık gibi kırtasiye malzemelerinin tamamını biz bakanlık olarak karşılayacağız. Aynı zamanda selden etkilenen tüm öğrencilerimize tablet ve kırtasiye malzemesi hediye edeceğiz. Diğer taraftan bildiğiniz üzere Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak çalışan tüm uzmanlarımız psikolog, sosyal destek uzmanlarımız sahada, velilerimize hemhâl oluyorlar, öğrencilerimizle görüşüyorlar bir taraftan fiziki hasarların yarası sarılırken diğer taraftan psikososyal hasarları da sarmak için el birliği ile çalışma yürütüyoruz. AFAD ve İçişleri Bakanlığımızla koordineli bir şekilde sürece yürütüyoruz. Diğer taraftan evleriyle ilgili sıkıntılı olan velilerimizi pansiyonlara yerleştirdik. Ücretsiz bir şekilde pansiyonlarımızda konaklayabiliyorlar, aynı zamanda ücretsiz bir şekilde yemeklerini yiyebiliyorlar. İhtiyaç devam edene kadar bu hizmetimiz afetzedelere devam edecek. Diğer taraftan Bakanlığımız mevcut okullardan bakım, onarım gibi veyahut ta yıkılıp yapılma ile ilgili tüm süreçleri tamamladı, gerekli planlamaları yaptı ve gerekli tüm kaynakları Kastamonu’ya, Sinop’a ve Bartın’a aktardı. Dolayısıyla bizim yeni eğitim öğretim yılına hazırlanma ile ilgili hiçbir sorunumuz yok. Tüm arkadaşlarımızla sadece buradaki arkadaşlarımızla değil, çevredeki arkadaşlarımızlar da sürecin içerisinde, işbirliği yapıyorlar. İnşallah 6 Eylül’e kadar bu planlanan süreç hiçbir sıkıntı olmadan takvimi değiştirmeyecek ve öğrencilerimizi başka bir planlama yaşanmadan okullarımızda ağırlamaya başlayacağız. Tabii ki buradaki öğrencilerimizle ilgili daha farklı planlama yapacağız. Bu çocuklarımıza psikososyal destek, travmayı atlatmaları için ilk haftalardan itibaren ilave tedbirlerimiz olacak. Bununda hazırlıklarını arkadaşlarımız sağlıyor” dedi.
Hem sel bölgesinde hem de yangın bölgesinde görev alan tüm öğretmenlere teşekkür eden Bakan Özer, “Buradan bir de öğretmenlerimize teşekkür etmek istiyoruz. Sadece Sinop’ta, Kastamonu’da, Bartın’da değil, Antalya’da yangın bölgesinde canlarını hiçe sayarak ailelerin durumunu hiçe sayarak sahaya gidip Valiliklerimizle işbirliği içerisinde kendilerine verilen görevleri fedakar şekilde gerçekleştirdiler. Ben hepsi ile gurur duyuyorum. Hem sel felaketinde hem de yangın felaketinde çalışan, fedakarlık yapan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu sürecin başlangıcından itibaren çok koordineli bir şekilde yürütmüş olan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu başta olmak üzere valilerimize, diğer bakanlıklarımıza ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
Bakan Özer, hasar gören okullarını da yakından inceleyerek yapılması gereken çalışmalar noktasında istişarede bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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