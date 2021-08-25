Tosya'da yayla evinin çatısı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı



TOSYA (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, yayla evinin çatısının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Çukurhan Yaylası'nda bulunan evde meydana geldi. Ethem Reçber, Hasan Uslu ve İlhan Uslu, tadilat yaptıkları yayla evinin çatısına çıktı. 4 kişi evin onarım yaptıkları sırada evin çatısı çöktü. Çatı malzemelerinin altında kalan Ethem Reçber, olay yerinde hayatını kaybetti, Hasan Uslu ve İlhan Uslu ise yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlhan Uslu burdadaki müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Cansız bedeni morga kaldırılan Ethem Reçber'in Tosya Ortalıca Köyü İlkokul Müdürü olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / Tosya KASTAMONU, (DHA)-

2021-08-25 00:21:02



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